Canal de Panamá registra 13,951 tránsitos e ingresos por B/.6,600 millones en el año fiscal 2026

Canal de Panamá registra 13,951 tránsitos e ingresos por B/.6,600 millones.

El Canal de Panamá registró 13,951 tránsitos de buques e ingresos por B/.6,600 millones durante el año fiscal 2026, comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, según los resultados preliminares presentados este miércoles 11 de noviembre. Las cifras reflejan un crecimiento en el movimiento de embarcaciones, el tonelaje transportado y los ingresos de la vía interoceánica.

Los resultados fueron presentados durante una llamada organizada por Bank of America Merrill Lynch, en la que participaron la administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta; el subadministrador, Miguel Lorenzo; y el vicepresidente de Finanzas, Juan Mojica.

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Durante el encuentro también se abordaron la estrategia hídrica y los avances de los proyectos contemplados en la Visión 2025-2035 del Canal, entre ellos el proyecto del lago de Río Indio.

¿Cuánto crecieron los tránsitos y los ingresos del Canal de Panamá en 2026?

De acuerdo con el informe presentado por la administración del Canal, los principales indicadores del año fiscal 2026 fueron:

Tránsitos: 13,951 buques, un aumento del 4.1 % frente a los 13,404 registrados en 2025.

Tonelaje: 521 millones de toneladas CP/SUAB, un incremento del 6.5 % respecto a los 489.2 millones del período anterior.

Ingresos totales: B/.6,600 millones, un crecimiento del 16.6 % frente al año fiscal 2025.

Esclusas Neopanamax: concentraron el 52.2 % del tonelaje total y registraron un aumento del 8.2 % en comparación con el año anterior.

Según el Canal, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por los segmentos energéticos y el desempeño de los buques portacontenedores.

La administración también destacó que mantener un calado máximo de 50 pies durante toda la estación seca permitió ofrecer condiciones operativas favorables para las embarcaciones.

“El Canal de Panamá, lejos de restringir los flujos comerciales, es un facilitador del comercio marítimo internacional al ofrecer a sus usuarios una ruta confiable y segura”, expresó Espino de Marotta.

Canal de Panamá restablece las reservas de último minuto para buques Panamax

Como parte de las novedades operativas, el Canal anunció el restablecimiento inmediato del servicio de Reservas de Último Minuto (Last-Minute Reservation) para los buques que utilizan las esclusas Panamax.

Este mecanismo permite ofrecer cupos disponibles a embarcaciones que no cuentan con una reservación previa, siempre que exista disponibilidad y la administración del Canal decida habilitarlos.

La medida responde a la efectividad de las estrategias de ahorro de agua y a las precipitaciones recientes, cuyos niveles se han mantenido cercanos al promedio en la cuenca hidrográfica.

El Canal informó que continuará monitoreando las condiciones hídricas y los niveles de lluvia para determinar posibles ajustes operativos.