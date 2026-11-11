Becas para estudiar en China 2027: requisitos, beneficios y fecha límite para panameños

La Embajada de la República Popular China en Panamá anunció la apertura de una convocatoria de becas para estudiantes panameños interesados en cursar licenciaturas, maestrías y doctorados en universidades chinas durante el año académico 2027-2028. Los aspirantes tendrán hasta el 29 de enero de 2027, a las 5:00 p. m., para presentar su solicitud.

El programa ofrece financiamiento para cubrir distintos gastos académicos y de manutención durante la estancia de los estudiantes en China.

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¿Qué gastos cubren las becas para estudiar en China?

De acuerdo con la información divulgada, las becas incluyen los siguientes beneficios:

Matrícula universitaria: cobertura de los gastos de estudios.

Alojamiento: hospedaje durante la estancia académica.

Estipendio mensual: apoyo económico para gastos de manutención.

Seguro médico: cobertura durante el período de estudios en China.

Es importante destacar que las becas no incluyen el pasaje aéreo, por lo que los estudiantes seleccionados deberán considerar ese gasto al planificar su viaje.

¿Cómo aplicar a las becas de China para el período 2027-2028?

Los estudiantes interesados deberán ingresar a la plataforma oficial del Consejo de Becas de China (CSC), disponible en www.campuschina.org, y completar el proceso de solicitud.

Los pasos anunciados son:

Registrarse en la plataforma CSC.

Completar el formulario de solicitud correspondiente.

Cargar los documentos requeridos para el programa académico seleccionado.

Enviar la solicitud antes del 29 de enero de 2027, a las 5:00 p. m.

Esperar las indicaciones de la Embajada de China en Panamá sobre las siguientes etapas del proceso.

Los aspirantes deben revisar los requisitos académicos y la documentación exigida para el nivel de estudios al que desean postularse.

¿Hasta cuándo estarán abiertas las inscripciones?

La fecha límite anunciada para presentar las solicitudes es el viernes 29 de enero de 2027, a las 5:00 p. m. Los interesados pueden consultar la información de los programas y realizar su inscripción a través de la plataforma oficial Campus China.