Canciller Javier Martínez-Acha responde a Estados Unidos: "El Canal es de los panameños"

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha , reiteró este miércoles 11 de noviembre que el Canal de Panamá pertenece a los panameños y continuará bajo administración nacional, en respuesta a las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien afirmó que ambos países controlan la vía interoceánica.

“Que quede claro, que el Canal es de los panameños y seguirá siendo de los panameños”, expresó el canciller al ser consultado sobre las afirmaciones del funcionario estadounidense.

Martínez Acha explicó que la operación y administración del Canal corresponden exclusivamente a Panamá, a través de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

"Que quede claro, que el Canal es de los panameños y seguirá siendo de los panameños", señaló este miércoles el canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, al preguntarle por las declaraciones del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, quien afirmó que su país y… pic.twitter.com/0aJLUBVHKi — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2026

Canciller aclara acuerdos de seguridad entre Panamá y Estados Unidos

“El Canal es operado y administrado por la República de Panamá, a través de la Autoridad del Canal de Panamá”, afirmó el ministro.

El canciller aclaró que Panamá mantiene acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad, los cuales buscan enfrentar amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado, además de fortalecer la seguridad marítima y proteger infraestructuras críticas.

Según Martínez Acha, estos mecanismos de cooperación no se limitan a Estados Unidos, sino que también incluyen a otros países.

“Nosotros tenemos acuerdo de cooperación en materia de seguridad para mitigar los riesgos de narcotráfico, crimen organizado, para proveer seguridad marítima y sobre todo para proteger la infraestructura crítica de todo el país”, señaló.

Panamá mantiene acuerdos de cooperación con varios países

El ministro destacó que Panamá también mantiene acuerdos de seguridad con el Reino Unido, Japón, España, Colombia y Corea del Sur, entre otras naciones.

“Esos acuerdos sí son con Estados Unidos, pero también con el Reino Unido, con Japón, España, con Colombia, con Corea del Sur, con muchos países”, explicó.

Con estas declaraciones, el canciller reafirmó la posición del Gobierno panameño sobre la administración nacional de la vía interoceánica y distinguió entre el control del Canal y los acuerdos internacionales de cooperación en seguridad.