Panamá llama a fortalecer la cooperación regional durante la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid

El Gobierno de Panamá hizo un llamado a fortalecer la integración y la cooperación regional durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid, España, donde el país estuvo representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez.

Durante su intervención, en representación del presidente José Raúl Mulino, el canciller destacó que la comunidad iberoamericana debe avanzar hacia una mayor capacidad de respuesta frente a los desafíos que enfrentan los países de la región.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"No basta con reunirnos por iniciativa propia. Debemos tener la capacidad de construir nuestras propias respuestas e influir en las decisiones que afectan nuestro futuro", sostuvo Martínez-Acha Vásquez.

El jefe de la diplomacia panameña señaló que el valor de la comunidad iberoamericana debe medirse por los resultados que pueda generar y no únicamente por los encuentros entre sus representantes.

Panamá propone fortalecer la cooperación frente al crimen organizado

Uno de los principales temas abordados por el canciller fue la necesidad de reforzar la cooperación internacional para enfrentar la delincuencia organizada transnacional y proteger a las poblaciones más vulnerables.

En ese contexto, anunció que Panamá será sede de la Reunión Interministerial sobre Delincuencia Organizada Transnacional los días 11 y 12 de diciembre de 2026.

“Convocamos a los líderes de Latinoamérica a unir esfuerzos frente a organizaciones criminales que operan sin reconocer fronteras”, manifestó.

Martínez-Acha también reiteró el compromiso de Panamá con el fortalecimiento del Congreso Anfictiónico, del cual el país ha sido anfitrión en dos ocasiones.

“Insto a los países iberoamericanos a avanzar hacia una comunidad que no solamente comparta vínculos históricos y culturales, sino que también tenga la capacidad de construir soluciones y oportunidades para las futuras generaciones”, expresó.

Canciller destaca importancia de la educación y la inteligencia artificial

Durante la cumbre, el ministro de Relaciones Exteriores también planteó que la educación, la innovación y la inteligencia artificial deben ocupar un lugar central en la agenda de cooperación iberoamericana.

“Que la tecnología multiplique nuestras capacidades y que la educación democratice las oportunidades para ejercerlas”, recalcó.

El canciller destacó la importancia de aprovechar los avances tecnológicos para ampliar las oportunidades de desarrollo y fortalecer las capacidades de los países de la región.

Panamá anuncia foro económico internacional para enero de 2027

Martínez-Acha también extendió una invitación a los gobiernos iberoamericanos para participar en el Foro Económico de América Latina y el Caribe, que se celebrará en Panamá en enero de 2027.

El encuentro es promovido por Panamá y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el objetivo de reunir a representantes de los países de la región.

Además, el canciller invitó a la comunidad iberoamericana a participar en los actos conmemorativos del 50.º aniversario de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, programados para el 7 de septiembre de 2027.

Estos acuerdos, firmados en 1977, establecieron las bases para la transferencia del Canal de Panamá a manos panameñas.

Con estas invitaciones, el Gobierno panameño busca mantener su participación en los espacios de diálogo y cooperación internacional sobre los principales desafíos de América Latina y el Caribe.