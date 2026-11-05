Michael Flores revela que quiere visitar Panamá y habla de su amistad con Gracie Bon en los Premios HEAT 2026

El creador de contenido Michael Flores expresó su interés en visitar Panamá durante una entrevista con La Mordida, en el marco de las actividades de los Premios HEAT 2026, celebrados en México.

Durante su primer encuentro con las cámaras del programa panameño, Flores compartió detalles sobre sus proyectos más importantes, que, según contó, ya acumulan más de 20 millones de visualizaciones.

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Además de hablar sobre su crecimiento en las plataformas digitales, el creador de contenido se refirió a sus vínculos con figuras del entretenimiento panameño y manifestó su deseo de conocer el país.

Michael Flores habla de su amistad con Gracie Bon

Uno de los temas abordados durante la conversación fue su amistad con la influencer panameña Gracie Bon, reconocida por su presencia en las redes sociales.

Flores compartió detalles de esta relación de amistad, que representa uno de sus vínculos con personalidades del entretenimiento digital de Panamá.

El creador también expresó su interés en viajar al país, aunque no anunció una fecha ni confirmó planes concretos para realizar la visita.

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Michael Flores destaca la trayectoria del cantante panameño Sech

Durante la entrevista con La Mordida, Michael Flores también se refirió al cantante urbano panameño Sech, por quien manifestó respeto y admiración debido a su trayectoria musical.

Sech es uno de los exponentes panameños de mayor proyección internacional dentro de la música urbana, con canciones que han alcanzado millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Las declaraciones de Flores reflejan su interés por la escena artística panameña, tanto en el ámbito musical como en el entretenimiento digital.