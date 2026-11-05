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Ganadores de los juegos Codicader 2026 son los abanderados del 5 de Noviembre en Colón

La sesión solemne del Concejo Municipal de Colón realizada este 5 de Noviembre, tuvo como protagonistas a los estudiantes colonenses ganadores de los juegos Codicader 2026, quienes fueron los abanderados en los actos conmemorativos. Además, el estudiante Ángel Luzcando, representante de la provincia de Colón en el Concurso de Oratoria, fue el orador de fondo.