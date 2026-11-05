Condenan a 13 años de prisión a tres ecuatorianos por transportar droga en Chiriquí.

Tres ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana fueron condenados a 13 años de prisión cada uno por el delito de tráfico internacional de sustancias ilícitas, luego de ser aprehendidos cuando transportaban 2,560 paquetes de droga a bordo de una embarcación tipo semisumergible en aguas de la provincia de Chiriquí.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que la captura se realizó el pasado 2 de noviembre de 2026, al sur de Punta Burica, donde las autoridades ubicaron la embarcación en la que viajaban los tres extranjeros.

Durante la operación se encontraron los paquetes de sustancias ilícitas en el interior del semisumergible, por lo que los ocupantes fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes.

Ecuatorianos aceptaron su responsabilidad por tráfico internacional de drogas

De acuerdo con el Ministerio Público, durante la audiencia de control de garantías, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí solicitó la legalización de las aprehensiones y la formulación de imputación de cargos contra los tres ciudadanos.

Posteriormente, los imputados aceptaron su responsabilidad penal por el delito de tráfico internacional de sustancias ilícitas, lo que permitió establecer una condena de 13 años de prisión para cada uno.

Además de las penas de prisión, se ordenó como sanción accesoria el comiso de los bienes incautados durante la operación.

Incautación de droga en Punta Burica, Chiriquí

La operación se desarrolló al sur de Punta Burica, una zona marítima ubicada en el extremo occidental de la provincia de Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica.

El caso permitió la incautación de 2,560 paquetes de droga que eran transportados en una embarcación semisumergible, utilizada para desplazarse por vía marítima.

El Ministerio Público no precisó en la información divulgada el tipo de sustancia decomisada ni el peso total del cargamento.

Con esta sentencia, los tres ciudadanos ecuatorianos deberán cumplir la pena de 13 años de prisión impuesta por las autoridades judiciales panameñas.