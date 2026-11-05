Colón Nacionales -  5 de noviembre de 2026 - 09:38

VIDEO | EN VIVO: Desfiles patrios en vivo hoy 5 de noviembre: transmisión desde Colón

Sigue en vivo los desfiles patrios de este jueves 5 de noviembre en Colón. Conoce la ruta oficial y disfruta de las presentaciones.

Desfiles patrios en vivo hoy 5 de noviembre en Colón.

Desfiles patrios en vivo hoy 5 de noviembre en Colón.

Imagen generada con IA
Ana Canto
Por Ana Canto

Colón conmemora este jueves 5 de noviembre de 2026 la consolidación de la Separación de Panamá de Colombia. El desfile comenzará en el Casco Antiguo de la ciudad, desde las 10:00 a.m.

Desfiles patrios en vivo hoy 5 de noviembre

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