120 a los 65: estas son las fechas del último pago del MIDES en 2026 y lo que se sabe de PUNCH

Los beneficiarios de los programas sociales 120 a los 65, Ángel Guardián y Red de Oportunidades , administrados por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), recibirán el cuarto y último pago de 2026 entre noviembre y diciembre, según el calendario establecido por la institución.

Los desembolsos se realizarán en dos períodos, dependiendo de la modalidad de pago y la ubicación de los beneficiarios.

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¿Cuándo será el último pago del MIDES en 2026?

De acuerdo con el calendario de pagos, las fechas establecidas son:

Del 16 al 27 de noviembre de 2026: pagos mediante transferencia bancaria.

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2026: pagos en áreas de difícil acceso.

Estas fechas corresponden al cuarto desembolso del año para los beneficiarios de los programas de asistencia social del MIDES.

¿Cómo cobrarán los beneficiarios de 120 a los 65 mediante PUNCH?

Los beneficiarios de los programas 120 a los 65, Ángel Guardián y Red de Oportunidades podrán incorporarse progresivamente al sistema PUNCH, la billetera digital y tarjeta de la Caja de Ahorros.

La ampliación de esta herramienta fue anunciada el lunes 2 de noviembre, durante una reunión del Consejo de Gabinete, en la que la entidad bancaria presentó los resultados de la plataforma y sus planes para integrar nuevos programas de asistencia social.

El gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, explicó que PUNCH busca facilitar los desembolsos estatales, promover la bancarización y permitir un mayor seguimiento de los recursos públicos.

¿Qué beneficios tendrá la tarjeta PUNCH para los beneficiarios del MIDES?

De acuerdo con la Caja de Ahorros, la plataforma se extenderá progresivamente a los siguientes programas:

120 a los 65.

Ángel Guardián.

Red de Oportunidades.

Farrugia indicó que los beneficiarios podrán utilizar la billetera digital sin costo alguno.

Además, mediante una alianza con Más Móvil Panamá, los usuarios podrán consultar el saldo de PUNCH desde sus teléfonos celulares, incluso cuando no cuenten con datos móviles.

Sin embargo, todavía no se ha anunciado una fecha específica para comenzar los pagos de estos tres programas mediante PUNCH, ni se han detallado los procedimientos para incorporar a todos sus beneficiarios.

Por lo tanto, los beneficiarios deberán mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales del MIDES y de la Caja de Ahorros para conocer cuándo podrán utilizar esta nueva modalidad de pago.