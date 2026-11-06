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Embajadora de Panamá en la OEA destaca adhesión de Singapur al Tratado de Neutralidad del Canal

La embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, destacó la importancia para Panamá la adhesión de Singapur al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, y dijo que aspiran a que muchos otros países oficialicen su adhesión cuando se cumplen 50 años de los tratados de la vía interoceánica. También ofreció detalles de la reunión de Catastro y Registro de la Propiedad y la Conferencia Interministerial de Delincuencia Organizada que se desarrollarán en el país.