Mulino en Singapur: acuerdos de inversión y respaldo a la neutralidad del Canal de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, tiene previsto regresar a Panamá este viernes 9 de octubre, tras una gira oficial por Singapur y Vietnam que dejó acuerdos de cooperación en sectores como logística, agricultura, comercio, tecnología y seguridad. Entre los anuncios destaca la decisión de Singapur de adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

Durante su reunión del lunes 5 de octubre con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, Mulino recibió el anuncio de que ese país se adherirá al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá.

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Ambos gobiernos también acordaron trabajar en la conformación de una comisión bilateral para desarrollar proyectos conjuntos y fortalecer sus relaciones comerciales.

En otro encuentro, Mulino se reunió con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, para abordar oportunidades de cooperación e inversión, así como el aprovechamiento de los acuerdos comerciales existentes.

Panamá y Singapur buscan fortalecer la carga aérea en Tocumen

Uno de los resultados de la visita fue la firma de un memorando de entendimiento entre la empresa singapurense SATS y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El documento establece un marco para explorar oportunidades de colaboración en conectividad de carga aérea, desarrollo de instalaciones y operaciones logísticas dentro de Tocumen Cargo City.

Mulino también recorrió el puerto de Tuas, en Singapur, una terminal portuaria automatizada que el Gobierno panameño considera una referencia para futuros proyectos logísticos.

¿Qué acuerdos alcanzó Panamá con Vietnam?

Durante su visita a Vietnam, Mulino sostuvo reuniones con autoridades y representantes empresariales para promover inversiones y ampliar las relaciones comerciales.

Ambos países oficializaron nueve instrumentos de cooperación en áreas como agricultura, comercio, turismo, servicios aéreos, asuntos marítimos, seguridad y aduanas.

La agenda también incluyó un foro empresarial con la participación de aproximadamente 95 empresas vietnamitas, interesadas en explorar oportunidades de negocios con Panamá.

El Gobierno panameño busca aprovechar estos acercamientos para atraer inversiones y fortalecer el papel del país como plataforma logística y comercial entre Asia y América Latina.