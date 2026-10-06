Nueve acuerdos acercan a Panamá y Vietnam: estas son las áreas involucradas

Panamá y Vietnam oficializaron nueve acuerdos y memorandos de cooperación durante la visita del presidente José Raúl Mulino a Hanói. Los instrumentos abarcan sectores como agricultura, transporte marítimo, seguridad, aduanas, turismo y aviación, además de cooperación académica y diplomática entre instituciones de ambos países.

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¿Cuáles son los nueve acuerdos entre Panamá y Vietnam?

Tras el encuentro entre el presidente Mulino y el presidente vietnamita, Tô Lâm, ambos mandatarios presenciaron la oficialización de los instrumentos de cooperación bilateral.

Estos son los nueve acuerdos y memorandos:

Acuerdo de cooperación sobre transporte marítimo.

Acuerdo de cooperación para la prevención y combate de la delincuencia transnacional.

Memorando de entendimiento sobre cooperación agrícola.

Memorando de entendimiento sobre cooperación entre las autoridades aduaneras.

Memorando de entendimiento sobre cooperación turística.

Memorando de entendimiento entre las autoridades de aviación civil de Vietnam y Panamá.

Memorando de entendimiento entre las academias diplomáticas de ambos países.

Memorando de cooperación entre la Universidad Marítima de Vietnam y la Universidad Marítima Internacional de Panamá.

Memorando de cooperación entre el Instituto de Ciencias Agrícolas de Vietnam y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP).

Agricultura, turismo y transporte entre las áreas de cooperación

En el sector agropecuario se establecieron instrumentos destinados a fortalecer la cooperación, asistencia técnica y transferencia de conocimientos entre ambos países.

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En materia marítima y académica, uno de los acuerdos busca fortalecer la cooperación en transporte marítimo, mientras que otro vincula a instituciones universitarias especializadas de Panamá y Vietnam.

La agenda también contempla cooperación aduanera y turística, así como intercambio técnico entre las autoridades de aviación de ambos países.

En seguridad, Panamá y Vietnam acordaron fortalecer la cooperación para la prevención y combate de la delincuencia transnacional.

Otro de los memorandos está dirigido a las academias diplomáticas, con el objetivo de fomentar la formación, cooperación académica e intercambio de experiencias.

Mulino y Tô Lâm sostienen reunión bilateral

Los instrumentos fueron oficializados en el marco de la visita de Mulino a Vietnam, después de la reunión bilateral entre ambos mandatarios.

Durante el encuentro, Panamá y Vietnam también abordaron la posibilidad de ampliar su cooperación en comercio, agricultura, transporte, logística portuaria, aviación, educación y otras áreas.

La visita oficial de Mulino a Vietnam se desarrolla del 5 al 8 de octubre de 2026, como parte de una agenda enfocada en fortalecer las relaciones políticas, comerciales y de cooperación entre ambos países.