Nueve acuerdos acercan a Panamá y Vietnam: estas son las áreas involucradas

Panamá y Vietnam oficializaron nueve acuerdos y memorandos de cooperación durante la visita del presidente José Raúl Mulino a Hanói. Los instrumentos abarcan sectores como agricultura, transporte marítimo, seguridad, aduanas, turismo y aviación, además de cooperación académica y diplomática entre instituciones de ambos países.
¿Cuáles son los nueve acuerdos entre Panamá y Vietnam?
Tras el encuentro entre el presidente Mulino y el presidente vietnamita, Tô Lâm, ambos mandatarios presenciaron la oficialización de los instrumentos de cooperación bilateral.
Estos son los nueve acuerdos y memorandos:
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Acuerdo de cooperación sobre transporte marítimo.
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Acuerdo de cooperación para la prevención y combate de la delincuencia transnacional.
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Memorando de entendimiento sobre cooperación agrícola.
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Memorando de entendimiento sobre cooperación entre las autoridades aduaneras.
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Memorando de entendimiento sobre cooperación turística.
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Memorando de entendimiento entre las autoridades de aviación civil de Vietnam y Panamá.
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Memorando de entendimiento entre las academias diplomáticas de ambos países.
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Memorando de cooperación entre la Universidad Marítima de Vietnam y la Universidad Marítima Internacional de Panamá.
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Memorando de cooperación entre el Instituto de Ciencias Agrícolas de Vietnam y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP).
Agricultura, turismo y transporte entre las áreas de cooperación
En el sector agropecuario se establecieron instrumentos destinados a fortalecer la cooperación, asistencia técnica y transferencia de conocimientos entre ambos países.
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En materia marítima y académica, uno de los acuerdos busca fortalecer la cooperación en transporte marítimo, mientras que otro vincula a instituciones universitarias especializadas de Panamá y Vietnam.
La agenda también contempla cooperación aduanera y turística, así como intercambio técnico entre las autoridades de aviación de ambos países.
En seguridad, Panamá y Vietnam acordaron fortalecer la cooperación para la prevención y combate de la delincuencia transnacional.
Otro de los memorandos está dirigido a las academias diplomáticas, con el objetivo de fomentar la formación, cooperación académica e intercambio de experiencias.
Mulino y Tô Lâm sostienen reunión bilateral
Los instrumentos fueron oficializados en el marco de la visita de Mulino a Vietnam, después de la reunión bilateral entre ambos mandatarios.
Durante el encuentro, Panamá y Vietnam también abordaron la posibilidad de ampliar su cooperación en comercio, agricultura, transporte, logística portuaria, aviación, educación y otras áreas.
La visita oficial de Mulino a Vietnam se desarrolla del 5 al 8 de octubre de 2026, como parte de una agenda enfocada en fortalecer las relaciones políticas, comerciales y de cooperación entre ambos países.