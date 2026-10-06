Panamá instalará oficina de SEGUMAR en Vietnam para atender al sector marítimo

Panamá anunció la instalación de una oficina de SEGUMAR en Vietnam y la próxima apertura de una representación de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), tras un encuentro del presidente José Raúl Mulino con representantes de más de 47 empresas navieras y del sector marítimo vietnamita.

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Panamá ampliará sus servicios marítimos en Vietnam

Durante el encuentro denominado “Un océano de oportunidades”, empresas del sector marítimo vietnamita ratificaron, según informó el Gobierno panameño, su confianza en el registro de naves de Panamá.

Como parte de la estrategia para ampliar la atención en ese mercado, se anunció que SEGUMAR instalará una oficina para ofrecer servicios técnicos directamente en Vietnam. También se informó que próximamente se abrirá una representación de la AMP en el país asiático.

Vietnam es actualmente el sexto mayor usuario del registro de naves panameño, con 325 embarcaciones que navegan bajo bandera de Panamá, según las cifras divulgadas durante el encuentro.

Además, más de 25,000 marinos vietnamitas trabajan a bordo de naves de bandera panameña, lo que coloca a Vietnam como el sexto país con mayor cantidad de gente de mar dentro de la flota registrada en Panamá.

Vietnam también ocupa la posición 17 entre los mayores usuarios del Canal de Panamá, de acuerdo con los datos presentados durante la actividad.

Mulino se reúne con más de 47 empresas marítimas

El presidente Mulino, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, destacó ante los empresarios la conexión marítima entre ambos países.

“Vietnam construye lo que el mundo consume. Panamá distribuye lo que el mundo consume. Esa es una alianza natural, no una coincidencia”, expresó el mandatario. “Vietnam construye lo que el mundo consume. Panamá distribuye lo que el mundo consume. Esa es una alianza natural, no una coincidencia”, expresó el mandatario.

Entre las compañías que participaron en el encuentro estuvieron Petrovietnam Transportation Corp., Hoang Huy Shipping Services Ltd., Hoanh Son Group Joint Stock Co., Truong Minh International Joint Stock Co., Hai An Container Transport Co. Ltd., New Sun Shipping and Trading Joint Stock Co., Asia Pacific Shipping Co. Ltd. y otras empresas vinculadas al transporte y los servicios marítimos.

Mulino destacó que el registro panameño cuenta con una red internacional de consulados de Marina Mercante, oficinas técnicas y oficinas regionales para prestar servicios relacionados con abanderamiento, documentación técnica, licencias para gente de mar y asistencia a las embarcaciones.

La apertura anunciada en Vietnam ampliaría esa presencia internacional y permitiría ofrecer atención técnica directamente a las empresas y embarcaciones vinculadas al mercado vietnamita.