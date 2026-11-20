El presidente de la República, José Raúl Mulino , participó este viernes 20 de noviembre en un encuentro de líderes internacionales celebrado en República Dominicana, donde compartió con su homólogo dominicano, Luis Abinader, y destacó las medidas impulsadas por su administración para modernizar el Estado, fortalecer las finanzas públicas y aprovechar la posición geográfica de Panamá.

Durante su intervención, el mandatario resaltó la importancia de promover una mayor integración regional y avanzar hacia economías más competitivas, mediante inversiones estratégicas en infraestructura, tecnología y logística.

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Mulino destaca reducción del déficit fiscal de Panamá

El presidente se refirió a los resultados económicos de su administración y aseguró que Panamá avanza en el cumplimiento de sus metas fiscales.

“Bajamos el déficit de casi 7% a 3.7% del PIB en 2025 para fortalecer las finanzas públicas, y vamos en camino de alcanzar la meta de 3.5% este año”, expresó Mulino.

El mandatario también explicó que su Gobierno trabaja en la modernización del Estado, mediante el aprovechamiento de la posición geográfica del país y la integración de sus principales plataformas comerciales.

En ese sentido, destacó las inversiones relacionadas con:

Canal de Panamá: fortalecimiento de su papel en el comercio internacional.

Puertos: impulso a la infraestructura portuaria.

Logística: integración de las operaciones para aprovechar las ventajas competitivas del país.

Modernización del Estado: implementación de medidas orientadas a mejorar su funcionamiento.

Líderes internacionales abordan integración y competitividad regional

Durante el encuentro, los participantes destacaron la necesidad de “hacer de la región un lugar más integrado, más competitivo y libre”.

Entre las autoridades y representantes internacionales que participaron estuvieron:

Luis Abinader, presidente de República Dominicana.

Sheikh Shakhboot, representante de Emiratos Árabes Unidos.

Mark Phillips, primer ministro de Guyana.

María José Pinto, vicepresidenta de Ecuador.

Natalio Wheatley, primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas.

Noemí Espinoza, secretaria de la Asociación de Estados del Caribe.

Víctor Bisonó, canciller de República Dominicana.

Mohamed Al Sharhan, gerente de la Organización de la Cumbre Mundial de Gobiernos.

Philip Davis, primer ministro de Bahamas.

Panamá participa en panel sobre inteligencia artificial e inversión

El presidente Mulino estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, y el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

Durante el encuentro, Icaza participó en un panel sobre inversión en inteligencia artificial y nuevas fronteras económicas, en el que se abordaron oportunidades vinculadas con la tecnología y el desarrollo económico.

La participación de Panamá en este encuentro forma parte de los esfuerzos diplomáticos para fortalecer la cooperación internacional y promover nuevas oportunidades de inversión.

Según la información oficial, el presidente José Raúl Mulino tiene previsto regresar a Panamá este viernes 20 de noviembre.