¡23 aprehendidos! Policía Nacional realiza 13 allanamientos en Colón y Panamá Oeste

La Policía Nacional informó que 23 personas fueron aprehendidas durante la Operación Comunidad Segura, desarrollada en las provincias de Colón y Panamá Oeste. Las acciones incluyeron 13 diligencias de allanamiento y permitieron la incautación de armas de fuego, presuntas sustancias ilícitas y dinero en efectivo.
Operación Comunidad Segura: ¿qué encontró la Policía Nacional?
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el operativo estuvo dirigido a personas presuntamente vinculadas con diversos delitos.
Durante las diligencias se reportaron los siguientes resultados:
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23 personas aprehendidas.
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13 allanamientos realizados.
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Dos armas de fuego incautadas.
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Presuntas sustancias ilícitas decomisadas.
Dinero en efectivo incautado.
Las acciones policiales se desarrollaron en distintos sectores de Colón y Panamá Oeste, como parte de la Operación Comunidad Segura.
Las autoridades no han detallado, en la información suministrada, los delitos específicos atribuidos a cada uno de los aprehendidos ni las cantidades de sustancias y dinero incautadas.
Los casos deberán continuar los procedimientos correspondientes ante las autoridades competentes.