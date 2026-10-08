¡23 aprehendidos! Policía Nacional realiza 13 allanamientos en Colón y Panamá Oeste

La Policía Nacional informó que 23 personas fueron aprehendidas durante la Operación Comunidad Segura, desarrollada en las provincias de Colón y Panamá Oeste. Las acciones incluyeron 13 diligencias de allanamiento y permitieron la incautación de armas de fuego, presuntas sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

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Operación Comunidad Segura: ¿qué encontró la Policía Nacional?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el operativo estuvo dirigido a personas presuntamente vinculadas con diversos delitos.

A través de la #OperaciónComunidadSegura en las provincias de Colón y Panamá Oeste, se dio con la aprehensión de 23 personas vinculadas a diversos delitos, tras 13 allanamientos.

Se incautaron dos armas de fuego, sustancias ilícitas y dinero en efectivo. pic.twitter.com/v4mctQeL6k — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2026

Durante las diligencias se reportaron los siguientes resultados:

23 personas aprehendidas.

13 allanamientos realizados.

Dos armas de fuego incautadas.

Presuntas sustancias ilícitas decomisadas.

Dinero en efectivo incautado.

Las acciones policiales se desarrollaron en distintos sectores de Colón y Panamá Oeste, como parte de la Operación Comunidad Segura.

Las autoridades no han detallado, en la información suministrada, los delitos específicos atribuidos a cada uno de los aprehendidos ni las cantidades de sustancias y dinero incautadas.

Los casos deberán continuar los procedimientos correspondientes ante las autoridades competentes.