Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2026 - 09:34

¡23 aprehendidos! Policía Nacional realiza 13 allanamientos en Colón y Panamá Oeste

La Policía Nacional aprehendió a 23 personas durante 13 allanamientos en Colón y Panamá Oeste. Se incautaron armas, presuntas drogas y dinero.

Policía Nacional realiza 13 allanamientos en Colón y Panamá Oeste
Policía Nacional realiza 13 allanamientos en Colón y Panamá Oeste@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó que 23 personas fueron aprehendidas durante la Operación Comunidad Segura, desarrollada en las provincias de Colón y Panamá Oeste. Las acciones incluyeron 13 diligencias de allanamiento y permitieron la incautación de armas de fuego, presuntas sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

Operación Comunidad Segura: ¿qué encontró la Policía Nacional?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el operativo estuvo dirigido a personas presuntamente vinculadas con diversos delitos.

Durante las diligencias se reportaron los siguientes resultados:

  • 23 personas aprehendidas.

  • 13 allanamientos realizados.

  • Dos armas de fuego incautadas.

  • Presuntas sustancias ilícitas decomisadas.

  • Dinero en efectivo incautado.

Las acciones policiales se desarrollaron en distintos sectores de Colón y Panamá Oeste, como parte de la Operación Comunidad Segura.

Las autoridades no han detallado, en la información suministrada, los delitos específicos atribuidos a cada uno de los aprehendidos ni las cantidades de sustancias y dinero incautadas.

Los casos deberán continuar los procedimientos correspondientes ante las autoridades competentes.

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