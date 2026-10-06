Peste neumónica: Minsa mantiene vigilancia epidemiológica en Panamá por caso en Rusia

El Ministerio de Salud (Minsa ) mantiene la vigilancia epidemiológica en Panamá y da seguimiento internacional al caso de neumonía de origen desconocido relacionado con la muerte de una investigadora de 28 años en Rusia, ante las sospechas de que pudiera tratarse de peste neumónica . La situación continúa bajo investigación.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil , explicó que Panamá mantiene vigilancia permanente sobre aquellos eventos que puedan representar un riesgo para la salud pública nacional e internacional, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional.

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Según la información disponible de organismos internacionales, la situación reportada en Rusia no representa por el momento un riesgo elevado de propagación internacional.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) también monitorea el evento y, de acuerdo con la información disponible hasta ahora, no se han reportado casos secundarios ni evidencia de transmisión sostenida de persona a persona que pueda provocar una mayor propagación.

El Minsa señaló, además, que Panamá no ha registrado casos de peste durante décadas.

¿Qué es la peste neumónica y cómo se transmite?

La peste bubónica y la peste neumónica son enfermedades causadas por la bacteria Yersinia pestis.

La peste neumónica es una enfermedad infecciosa grave que puede transmitirse mediante partículas respiratorias. De acuerdo con el Minsa, la transmisión generalmente requiere contacto cercano y prolongado con una persona infectada que ya presenta síntomas.

“La peste bubónica y la peste neumónica son enfermedades que pueden ser tratadas con antibióticos cuando se detectan de manera oportuna”, señaló Gil. “La peste bubónica y la peste neumónica son enfermedades que pueden ser tratadas con antibióticos cuando se detectan de manera oportuna”, señaló Gil.

Los pacientes con sospecha o confirmación de peste neumónica deben ser aislados y recibir el tratamiento correspondiente, mientras que sus contactos cercanos deben ser identificados y monitoreados oportunamente.

Minsa mantiene vigilancia epidemiológica en Panamá

El Ministerio de Salud informó que continúa siguiendo el evento y permanece en contacto con organismos internacionales de referencia para conocer la evolución de la situación.

La vigilancia epidemiológica en el territorio nacional se mantiene activa para detectar oportunamente brotes, epidemias u otros eventos inusitados que puedan representar un riesgo para la salud pública.

Mientras continúa la investigación internacional, el Minsa recomienda mantener medidas básicas de higiene, entre ellas el lavado frecuente de manos.