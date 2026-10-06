Peste neumónica: ¿Qué es, cómo se contagia y podría llegar a América?

La peste neumónica es una infección causada por la bacteria Yersinia pestis que afecta los pulmones y puede transmitirse entre personas mediante gotas respiratorias durante un contacto cercano. El tema volvió a generar atención internacional por un incidente sanitario bajo investigación en Siberia, Rusia, aunque hasta ahora no debe darse por confirmado un brote de esta enfermedad.

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¿Qué se sabe del posible caso de peste neumónica en Siberia?

Estados Unidos comenzó a intercambiar información con Rusia después de conocerse el incidente relacionado con una joven investigadora que falleció en la región de Irkutsk.

“Hemos estado en contacto con el Gobierno ruso —incluidos nuestros expertos en salud del Departamento de Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores— desde el viernes pasado”, señaló un funcionario estadounidense en declaraciones remitidas a EFE. “Hemos estado en contacto con el Gobierno ruso —incluidos nuestros expertos en salud del Departamento de Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores— desde el viernes pasado”, señaló un funcionario estadounidense en declaraciones remitidas a EFE.

¿Peste pulmonar en Siberia? Esto es lo confirmado por las autoridades rusashttps://t.co/SIXKLfixmr — Telemetro (@Telemetro) October 5, 2026

Según informaciones difundidas desde Rusia, la mujer, de 28 años y vinculada a un instituto de investigación, falleció después de ser hospitalizada en Shélejov.

Entre las hipótesis difundidas inicialmente se encuentran un posible contagio durante un viaje reciente a Tailandia o una exposición accidental en su lugar de trabajo. Sin embargo, estas versiones permanecen bajo investigación y no deben presentarse como causas confirmadas.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) indicó que sigue de cerca el incidente, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó como muy bajo el riesgo sanitario para Europa relacionado con este suceso.

¿Qué es la peste neumónica?

La peste es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis. Puede presentarse en diferentes formas clínicas, entre ellas la peste bubónica, septicémica y neumónica.

La peste neumónica afecta los pulmones y es la forma que puede transmitirse directamente entre personas a través de gotas respiratorias expulsadas por una persona infectada.

La enfermedad puede ser grave y avanzar rápidamente si no recibe tratamiento. Sin embargo, existen antibióticos eficaces y la atención temprana es fundamental.

¿Cuáles son los síntomas de la peste neumónica?

Entre los síntomas que pueden presentarse están:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Debilidad.

Tos.

Dificultad para respirar.

Dolor en el pecho.

Ante una sospecha clínica, el diagnóstico y tratamiento deben ser realizados por profesionales de la salud.

¿La peste neumónica podría llegar al continente americano?

La bacteria Yersinia pestis no es exclusiva de Rusia ni de Asia. Existen reservorios animales naturales de la bacteria en distintas partes del mundo, incluido el continente americano.

Esto es diferente a afirmar que el incidente investigado actualmente en Siberia vaya a extenderse hasta América.

Con la información disponible, no existe evidencia presentada en este caso que permita afirmar que la situación de Siberia esté propagándose hacia el continente americano.

La peste neumónica requiere generalmente contacto cercano con una persona infectada para transmitirse mediante gotas respiratorias y no se comporta de la misma manera que enfermedades respiratorias de transmisión mucho más eficiente.

Por ahora, las autoridades sanitarias internacionales mantienen seguimiento sobre lo ocurrido en Siberia mientras se busca esclarecer el diagnóstico y las circunstancias del incidente.

FUENTE: EFE