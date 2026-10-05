RUSIA Internacionales -  5 de octubre de 2026 - 10:33

¿Peste pulmonar en Siberia? Esto es lo confirmado por las autoridades rusas

Autoridades rusas investigan una infección en Irkutsk tras la muerte de una trabajadora de un instituto antipeste. La peste pulmonar no ha sido confirmada.

Peste pulmonar Siberia

Peste pulmonar Siberia

EFE/EPA/SERGEI CHIRIKOV
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las autoridades sanitarias de la región rusa de Irkutsk, en Siberia, mantienen medidas preventivas y vigilancia epidemiológica después de la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en peste. Medios independientes han relacionado el caso con una posible peste pulmonar, pero hasta este lunes 5 de octubre las autoridades rusas no han confirmado ese diagnóstico.

¿Qué ocurre en los hospitales de Irkutsk?

El medio independiente ruso Liudi Baikala informó que se habían impuesto restricciones en varios hospitales de Irkutsk, entre ellos centros clínicos, un hospital pediátrico y una maternidad.

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Según el reporte, en algunos centros se restringieron las visitas y se aplicaron medidas de cuarentena que podrían extenderse hasta tres semanas.

Sin embargo, este lunes las autoridades de la región de Irkutsk aseguraron que los hospitales se encuentran funcionando con normalidad y que la situación sanitaria y epidemiológica permanece estable.

MOSC&Uacute;, 05/10/2026.- El Kremlin llam&oacute; este lunes a la calma y a fiarse exclusivamente de las informaciones del servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, tras la alerta emitida este domingo por la Casa Blanca sobre un posible brote de peste pulmonar en la regi&oacute;n siberiana rusa de Irkutsk. Seg&uacute;n el portal independiente Meduza, la semana pasada muri&oacute; una joven de 28 a&ntilde;os -empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- en un hospital de Sh&eacute;lejov, ciudad sat&eacute;lite de la capital regional.&nbsp;

MOSCÚ, 05/10/2026.- El Kremlin llamó este lunes a la calma y a fiarse exclusivamente de las informaciones del servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, tras la alerta emitida este domingo por la Casa Blanca sobre un posible brote de peste pulmonar en la región siberiana rusa de Irkutsk. Según el portal independiente Meduza, la semana pasada murió una joven de 28 años -empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.

Sí está confirmado que el área de hospitalización del hospital del distrito de Shélejov fue puesta bajo cuarentena después de detectarse un posible caso de una “infección especialmente peligrosa”. Su área de atención ambulatoria continuó funcionando.

¿Está confirmado un caso de peste pulmonar en Siberia?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de peste pulmonar.

La preocupación surgió después de la muerte de una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigaciones Antipeste de Irkutsk, quien fue hospitalizada tras desarrollar una neumonía.

Rospotrebnadzor, organismo ruso encargado de la vigilancia sanitaria, informó que el diagnóstico corresponde a una neumonía de etiología no establecida.

Las pruebas preliminares tampoco detectaron microorganismos relacionados con la actividad profesional que desarrollaba la trabajadora en el instituto.

Medios rusos han divulgado distintas hipótesis sobre el origen de la enfermedad, incluida una posible exposición durante su trabajo. Sin embargo, Rospotrebnadzor sostiene que no se registraron incidentes relacionados con patógenos dentro del instituto.

Contactos permanecen bajo vigilancia médica

El gobernador de Irkutsk, Ígor Kobzev, informó que las autoridades convocaron una reunión extraordinaria de la comisión sanitaria y antiepidémica ante la sospecha de una “infección especialmente peligrosa”, sin identificar específicamente la enfermedad.

Las personas que estuvieron en contacto con la paciente fueron sometidas a vigilancia médica y pruebas de laboratorio.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, no se han detectado nuevos casos relacionados con la enfermedad investigada.

Las autoridades rusas mantienen las investigaciones para establecer qué provocó la neumonía que causó la muerte de la trabajadora y han pedido evitar conclusiones sobre un posible brote mientras no exista confirmación de laboratorio.

FUENTE: EFE

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