¿Peste pulmonar en Siberia? Esto es lo confirmado por las autoridades rusas

Las autoridades sanitarias de la región rusa de Irkutsk, en Siberia, mantienen medidas preventivas y vigilancia epidemiológica después de la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en peste. Medios independientes han relacionado el caso con una posible peste pulmonar, pero hasta este lunes 5 de octubre las autoridades rusas no han confirmado ese diagnóstico.
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Según el reporte, en algunos centros se restringieron las visitas y se aplicaron medidas de cuarentena que podrían extenderse hasta tres semanas.
Sin embargo, este lunes las autoridades de la región de Irkutsk aseguraron que los hospitales se encuentran funcionando con normalidad y que la situación sanitaria y epidemiológica permanece estable.
Sí está confirmado que el área de hospitalización del hospital del distrito de Shélejov fue puesta bajo cuarentena después de detectarse un posible caso de una “infección especialmente peligrosa”. Su área de atención ambulatoria continuó funcionando.
¿Está confirmado un caso de peste pulmonar en Siberia?
Hasta el momento, no existe confirmación oficial de peste pulmonar.
La preocupación surgió después de la muerte de una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigaciones Antipeste de Irkutsk, quien fue hospitalizada tras desarrollar una neumonía.
Rospotrebnadzor, organismo ruso encargado de la vigilancia sanitaria, informó que el diagnóstico corresponde a una neumonía de etiología no establecida.
Las pruebas preliminares tampoco detectaron microorganismos relacionados con la actividad profesional que desarrollaba la trabajadora en el instituto.
Medios rusos han divulgado distintas hipótesis sobre el origen de la enfermedad, incluida una posible exposición durante su trabajo. Sin embargo, Rospotrebnadzor sostiene que no se registraron incidentes relacionados con patógenos dentro del instituto.
Contactos permanecen bajo vigilancia médica
El gobernador de Irkutsk, Ígor Kobzev, informó que las autoridades convocaron una reunión extraordinaria de la comisión sanitaria y antiepidémica ante la sospecha de una “infección especialmente peligrosa”, sin identificar específicamente la enfermedad.
Las personas que estuvieron en contacto con la paciente fueron sometidas a vigilancia médica y pruebas de laboratorio.
De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, no se han detectado nuevos casos relacionados con la enfermedad investigada.
Las autoridades rusas mantienen las investigaciones para establecer qué provocó la neumonía que causó la muerte de la trabajadora y han pedido evitar conclusiones sobre un posible brote mientras no exista confirmación de laboratorio.
FUENTE: EFE