Panamá Nacionales -  6 de octubre de 2026 - 09:34

Pago del PASE-U 2026: lugares de la entrega del IFARHU para este 7 de octubre

La entrega de la nueva tarjeta PASE-U y del primer pago de 2026 finaliza en la provincia de Bocas del Toro y en la comarca Ngäbe Buglé.

Pago del PASE-U del IFARHU.

Pago del PASE-U del IFARHU.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El calendario de pago del PASE-U, emitido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), establece las escuelas cuyos estudiantes recibirán su desembolso mediante la nueva tarjeta de débito en la región de Bocas del Toro este miércoles 7 de octubre.

Pagos del PASE-U en Changuinola

Cochigró

  • Esc. Alto Pita
  • Esc. Alto Sorí
  • Esc. Buena Selva
  • Esc. Cable Vía
  • Esc. Corriente Grande
  • Esc. Isla Venado
  • Esc. Quebrada Puerco
  • Esc. Santa Rosa
  • Esc. Súrsuba

La Gloria

  • C.E.B.G. La Gloria
  • Esc. Loma Bonita
  • Esc. Loma Muleto
  • Esc. Milla 10
  • Esc. Milla 7 1/2
  • Esc. Quebrada Banano
  • Esc. Valle Junquito

El Empalme

  • C.E.B.G. El Empalme
  • C.E.B.G. Finca 04
  • C.E.B.G. La Mina
  • Esc. Bil. El Silencio
  • Esc. Charagre
  • Esc. Cochigró
  • Esc. Finca 02
  • Esc. Finca 03
  • Esc. Finca 15
  • Esc. Quebrada Guabo
  • Esc. San Juan
  • Esc. Zegla
  • I.P.T. El Silencio

Changuinola

  • Col. San Marcos
  • Esc. Santa Marta Arriba
  • Esc. Finca 11
  • Col. Adventista de Changuinola
  • Esc. San San Medio Anexa
  • Esc. Bil. 4 de Abril

Centro de entrega

  • Arena Deportiva de Changuinola

Horario de atención

  • De 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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