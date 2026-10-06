Pago del PASE-U 2026: lugares de la entrega del IFARHU para este 7 de octubre

El calendario de pago del PASE-U, emitido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), establece las escuelas cuyos estudiantes recibirán su desembolso mediante la nueva tarjeta de débito en la región de Bocas del Toro este miércoles 7 de octubre.
- Esc. Alto Pita
- Esc. Alto Sorí
- Esc. Buena Selva
- Esc. Cable Vía
- Esc. Corriente Grande
- Esc. Isla Venado
- Esc. Quebrada Puerco
- Esc. Santa Rosa
- Esc. Súrsuba
La Gloria
- C.E.B.G. La Gloria
- Esc. Loma Bonita
- Esc. Loma Muleto
- Esc. Milla 10
- Esc. Milla 7 1/2
- Esc. Quebrada Banano
- Esc. Valle Junquito
El Empalme
- C.E.B.G. El Empalme
- C.E.B.G. Finca 04
- C.E.B.G. La Mina
- Esc. Bil. El Silencio
- Esc. Charagre
- Esc. Cochigró
- Esc. Finca 02
- Esc. Finca 03
- Esc. Finca 15
- Esc. Quebrada Guabo
- Esc. San Juan
- Esc. Zegla
- I.P.T. El Silencio
Changuinola
- Col. San Marcos
- Esc. Santa Marta Arriba
- Esc. Finca 11
- Col. Adventista de Changuinola
- Esc. San San Medio Anexa
- Esc. Bil. 4 de Abril
Centro de entrega
- Arena Deportiva de Changuinola
Horario de atención
- De 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
-
Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.