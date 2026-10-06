Becas IFARHU: ¿Hasta cuándo se puede entregar el boletín del segundo trimestre 2026?

Recepción de documentos para estudiantes de las universidades particulares.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los estudiantes con becas vigentes y nuevas del Concurso General de Becas de Excelencia, así como a beneficiarios de apoyo económico por discapacidad, que deben entregar el boletín correspondiente al segundo trimestre de 2026.

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De acuerdo con la información suministrada por la institución, los beneficiarios tienen hasta el 14 de octubre de 2026 para presentar el documento. La recepción se realizará en las sedes regionales correspondientes, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

¿Qué deben presentar los beneficiarios del IFARHU?

El boletín correspondiente al segundo trimestre deberá presentarse en alguna de estas modalidades:

Documento original con sello, o Copia con sello fresco.

Además del boletín, los estudiantes deberán llevar la volante que certifica la entrega del boletín correspondiente al primer trimestre de 2026.

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El trámite está dirigido a estudiantes con becas vigentes y nuevas del Concurso General de Becas de Excelencia, así como a beneficiarios de apoyo económico por discapacidad.

¿Qué pasa si no entregan el boletín?

El IFARHU recordó que la presentación de este documento dentro del período establecido forma parte de los requisitos para mantener el beneficio. La institución advirtió que no entregar el boletín dentro del plazo establecido es causal de cancelación del beneficio.

Por esta razón, los estudiantes y acudientes que estén incluidos en estos programas deben completar la entrega a más tardar el miércoles 14 de octubre de 2026, en la sede regional del IFARHU que les corresponda.