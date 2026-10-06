PASE-U: entrega de tarjetas PUNCH continúa en Changuinola.

Este martes 6 de octubre continúa en Changuinola, Bocas del Toro, la entrega de las tarjetas PUNCH del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) , en una jornada coordinada por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

Durante esta jornada se tiene previsto atender a 37 centros educativos, quiénes deberán acudir al punto establecido para recibir la tarjeta correspondiente.

Requisitos para retirar la tarjeta PUNCH del PASE-U

Cédula de identidad del acudiente vigente

Descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros

El trámite es estrictamente personal, no se aceptan cartas de autorización ni cédulas vencidas en esta fase de entrega de tarjetas.

En la Ciudad Deportiva de Changuinola, en Bocas del Toro, se desarrolla el segundo día de entrega de tarjetas para el cobro del Pase-U.

Algunos padres pasaron toda la noche en el lugar para ser los primeros beneficiados. pic.twitter.com/BKCwKrQdze — Telemetro Reporta (@TReporta) October 6, 2026

Padres deben cuidar la tarjeta PUNCH

Los padres y acudientes que reciban la tarjeta PUNCH del PASE-U deben tener en cuenta que, a pesar que el IFARHU realiza actualmente la entrega, para el próximo año se contempla un proceso de activación que tendrá un costo de B/. 3.00.

Se recomienda a los beneficiarios conservar y cuidar la tarjeta, ya que será necesaria para el proceso correspondiente una vez se habilite su uso.

La jornada continúa este martes Changuinola, mientras avanza el cronograma de distribución de las tarjetas PUNCH del PASE-U en la provincia de Bocas del Toro.