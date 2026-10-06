Bocas del Toro Nacionales -  6 de octubre de 2026 - 07:57

PASE-U: entrega de tarjetas PUNCH continúa en Changuinola

Este martes continúa la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U en Changuinola, donde serán atendidos acudientes de 37 centros educativos.

PASE-U: entrega de tarjetas PUNCH continúa en Changuinola.

PASE-U: entrega de tarjetas PUNCH continúa en Changuinola.

Treporta
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Este martes 6 de octubre continúa en Changuinola, Bocas del Toro, la entrega de las tarjetas PUNCH del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), en una jornada coordinada por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

Durante esta jornada se tiene previsto atender a 37 centros educativos, quiénes deberán acudir al punto establecido para recibir la tarjeta correspondiente.

Requisitos para retirar la tarjeta PUNCH del PASE-U

  • Cédula de identidad del acudiente vigente
  • Descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros
  • El trámite es estrictamente personal, no se aceptan cartas de autorización ni cédulas vencidas en esta fase de entrega de tarjetas.

Padres deben cuidar la tarjeta PUNCH

Los padres y acudientes que reciban la tarjeta PUNCH del PASE-U deben tener en cuenta que, a pesar que el IFARHU realiza actualmente la entrega, para el próximo año se contempla un proceso de activación que tendrá un costo de B/. 3.00.

Se recomienda a los beneficiarios conservar y cuidar la tarjeta, ya que será necesaria para el proceso correspondiente una vez se habilite su uso.

La jornada continúa este martes Changuinola, mientras avanza el cronograma de distribución de las tarjetas PUNCH del PASE-U en la provincia de Bocas del Toro.

En esta nota:
Seguir leyendo

Pago del PASE-U 2026: lugares de la entrega del IFARHU para este 6 de octubre

Tarjeta PUNCH del PASE-U: cómo activarla, consultar saldo y dónde utilizarla

Entrega del PASE-U: conoce dónde y quiénes reciben su tarjeta hoy

Recomendadas

Más Noticias