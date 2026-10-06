Panamá Oeste sin agua hoy: sectores afectados y a qué hora se restablecerá el servicio

Panamá Oeste - Suspensión de agua Archivo

Por Noemí Ruíz Residentes de diferentes sectores de La Chorrera, Panamá Oeste, podrían registrar afectaciones en el suministro de agua potable este martes 6 de octubre, debido a la suspensión temporal de las operaciones de la planta potabilizadora de Mendoza por trabajos programados de la empresa distribuidora de energía.

Te puede interesar: En Panamá Oeste se registraron 555 muertes asociadas a cáncer hasta el año 2024

¿Hasta qué hora estará fuera de servicio la planta de Mendoza? La planta potabilizadora de Mendoza suspenderá temporalmente sus operaciones de 5:00 a.m. a 11:00 a.m. De acuerdo con la información suministrada, los trabajos de la empresa distribuidora de energía se desarrollarán en la vía hacia Las Mendoza, corregimiento de Mendoza, distrito de La Chorrera, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse