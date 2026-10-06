Panamá Nacionales -  6 de octubre de 2026 - 08:00

Panamá Oeste sin agua hoy: sectores afectados y a qué hora se restablecerá el servicio

La planta potabilizadora de Mendoza suspende operaciones este martes de 5:00 a.m. a 11:00 a.m. Consulte los sectores afectados en Panamá Oeste.

Panamá Oeste - Suspensión de agua 

Panamá Oeste - Suspensión de agua 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Residentes de diferentes sectores de La Chorrera, Panamá Oeste, podrían registrar afectaciones en el suministro de agua potable este martes 6 de octubre, debido a la suspensión temporal de las operaciones de la planta potabilizadora de Mendoza por trabajos programados de la empresa distribuidora de energía.

¿Hasta qué hora estará fuera de servicio la planta de Mendoza?

La planta potabilizadora de Mendoza suspenderá temporalmente sus operaciones de 5:00 a.m. a 11:00 a.m. De acuerdo con la información suministrada, los trabajos de la empresa distribuidora de energía se desarrollarán en la vía hacia Las Mendoza, corregimiento de Mendoza, distrito de La Chorrera, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

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¿Qué sectores de Panamá Oeste tendrán afectaciones de agua?

Entre las comunidades incluidas en el aviso se encuentran:

  • Residencial Villa Real.

  • Residencial Los Flamingos.

  • Urbanización Buena Vista.

  • Residencial Estancia Las Mendoza.

  • Mendoza Valley.

  • Barriada Colinas del Valle.

  • Residencial Guayacanes.

  • Urbanización Jardines de La Espinoza.

  • El Prado.

  • El Prado Village.

  • Las Yayas.

  • Llanito Verde.

  • Zaino.

  • Cerro Cama.

  • Arosemena.

  • Quebrada Grande.

  • La Humildad.

  • Límite.

  • Bajo Grande.

  • San Sebastián.

  • El Huesital.

  • Cañazas Afuera.

  • La Colorada.

  • Zanguenga.

  • Los Corozales.

  • La Florida.

  • La Nueva Arenosa.

  • Ciricito.

  • La Bonga.

  • Arenas Blancas.

  • La Arenosa.

Los residentes de estas comunidades deben tomar las previsiones necesarias durante el período en que permanezca suspendida la producción de agua potable en la planta de Mendoza.

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