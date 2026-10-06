Panamá Oeste sin agua hoy: sectores afectados y a qué hora se restablecerá el servicio

Residentes de diferentes sectores de La Chorrera, Panamá Oeste, podrían registrar afectaciones en el suministro de agua potable este martes 6 de octubre, debido a la suspensión temporal de las operaciones de la planta potabilizadora de Mendoza por trabajos programados de la empresa distribuidora de energía.
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¿Qué sectores de Panamá Oeste tendrán afectaciones de agua?
Entre las comunidades incluidas en el aviso se encuentran:
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Residencial Villa Real.
Residencial Los Flamingos.
Urbanización Buena Vista.
Residencial Estancia Las Mendoza.
Mendoza Valley.
Barriada Colinas del Valle.
Residencial Guayacanes.
Urbanización Jardines de La Espinoza.
El Prado.
El Prado Village.
Las Yayas.
Llanito Verde.
Zaino.
Cerro Cama.
Arosemena.
Quebrada Grande.
La Humildad.
Límite.
Bajo Grande.
San Sebastián.
El Huesital.
Cañazas Afuera.
La Colorada.
Zanguenga.
Los Corozales.
La Florida.
La Nueva Arenosa.
Ciricito.
La Bonga.
Arenas Blancas.
La Arenosa.
Los residentes de estas comunidades deben tomar las previsiones necesarias durante el período en que permanezca suspendida la producción de agua potable en la planta de Mendoza.