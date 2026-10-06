Argentina Deportes -  6 de octubre de 2026 - 17:10

Argentina vs. Benín EN VIVO: mira el último partido de Lionel Messi con la selección

Mira aquí el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, desde el estadio Monumental de Buenos Aires.

Argentina vs. Benín EN VIVO: mira el último partido de Lionel Messi.

Argentina vs. Benín EN VIVO: mira el último partido de Lionel Messi.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Lionel Messi disputa este martes 6 de octubre su último partido con la Selección Argentina. La Albiceleste enfrenta a Benín desde las 6:00 p.m., hora de Panamá, en el estadio Monumental de Buenos Aires. El histórico encuentro podrá verse EN VIVO por RPC TV.

Argentina vs. Benín EN VIVO: último partido de Messi

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