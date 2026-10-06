Despedida de Messi EN VIVO: hora y canal para ver el partido en Panamá

Este martes 6 de octubre, Lionel Messi se despedirá de la selección de Argentina en un partido amistoso ante Benín, que se disputará en el emblemático Estadio Monumental de Buenos Aires. La AFA y FIFA confirman que será la última aparición del capitán con la Albiceleste.

El encuentro será transmitido en varios países de la región, entre ellos Panamá, donde podrá verse EN VIVO a través de RPC desde las 6:00 p.m., con la previa a partir de las 5:00 p.m.

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Argentina enfrentará a Benín en un duelo amistoso de despedida de Lionel Messi.



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Lionel Messi se retira de la selección de Argentina

El astro argentino, que durante más de dos décadas ha marcado el fútbol moderno con un estilo de juego que ha perdurado en el tiempo, cierra su trayectoria con la selección después de haber conquistado, entre otros títulos, el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.

Messi llega a su despedida como el máximo goleador histórico de Argentina. Antes del encuentro frente a Benín acumula 207 partidos y 125 goles con la selección absoluta, por lo que su última presentación será la número 208.

#SelecciónMayor 125 goles, 207 partidos y una historia que cambió para siempre a la Selección Argentina.



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A nivel individual y de clubes, Messi ha construido uno de los palmarés más destacados del fútbol: posee ocho Balones de Oro y desarrolló la mayor parte de su carrera en el FC Barcelona, antes de jugar en el Paris Saint-Germain y posteriormente en el Inter Miami.

Messi, a lo largo de su carrera profesional, ha conseguido los mayores triunfos a los que puede aspirar un futbolista de su generación y forma parte de un reducido grupo de jugadores que han marcado no solo una época deportiva, sino también la cultura popular del fútbol.