Fútbol Deportes -  5 de octubre de 2026 - 12:14

Partido despedida de Lionel Messi: fecha, hora y dónde verlo en Panamá

Lionel Messi se prepara para despedirse de la Selección Argentina en un partido que marcará el cierre de su etapa con la Albiceleste.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina.

@deportesrpc
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Este martes 6 de octubre de 2026, Lionel Messi disputará su último partido con la Selección Argentina. El capitán de la Albiceleste se despedirá ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, en un encuentro que marcará el cierre de su etapa internacional.

¿A qué hora será el último partido de Messi en Panamá?

El partido entre Argentina y Benín comenzará a las 8:00 p.m. en Argentina, mientras que en Panamá podrá disfrutarse desde las 6:00 p.m.

¿Dónde transmitirán el partido en Panamá?

El encuentro será transmitido por RPC TV, con una previa especial que comenzará a las 5:00 p.m.

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Messi continuará su carrera con Inter Miami

La despedida de Messi corresponde únicamente a su etapa con la Selección Argentina. El futbolista continuará su carrera a nivel de clubes con Inter Miami, por lo que seguirá en las canchas después de decir adiós a la Albiceleste.

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