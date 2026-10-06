Feria Amo Mi Mascota 2026: habrá vacunación y consultas veterinarias gratis en el Parque Omar

Los amantes de los animales tendrán una cita este domingo 11 de octubre con la Feria Amo Mi Mascota 2026, que se realizará en el Domo del Parque Omar, con servicios veterinarios gratuitos y diferentes actividades dirigidas a las mascotas y sus familias.
¿Qué actividades habrá en la Feria Amo Mi Mascota 2026?
De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Salud (Minsa), durante la jornada se ofrecerán las siguientes actividades:
- Vacunación antirrábica y desparasitación gratis, con cupos limitados.
- Consultas veterinarias gratis, con cupos limitados.
- Charlas educativas.
- Exhibición canina.
- Concursos de mascotas.
- Adopción.
- Stands.
- Bendición de mascotas a las 10:30 a.m.
La Feria Amo Mi Mascota 2026 busca reunir en un mismo espacio actividades de orientación, atención veterinaria y bienestar animal para quienes acudan con sus mascotas.