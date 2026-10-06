Feria Amo Mi Mascota 2026: habrá vacunación y consultas veterinarias gratis en el Parque Omar

Los amantes de los animales tendrán una cita este domingo 11 de octubre con la Feria Amo Mi Mascota 2026 , que se realizará en el Domo del Parque Omar, con servicios veterinarios gratuitos y diferentes actividades dirigidas a las mascotas y sus familias.

La actividad se desarrollará en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y contará con vacunación antirrábica, desparasitación y consultas veterinarias gratuitas. Para estos servicios habrá cupos limitados.

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¿Qué actividades habrá en la Feria Amo Mi Mascota 2026?

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Salud (Minsa), durante la jornada se ofrecerán las siguientes actividades:

Vacunación antirrábica y desparasitación gratis, con cupos limitados.

Consultas veterinarias gratis, con cupos limitados.

Charlas educativas.

Exhibición canina.

Concursos de mascotas.

Adopción.

Stands.

Bendición de mascotas a las 10:30 a.m.

La Feria Amo Mi Mascota 2026 busca reunir en un mismo espacio actividades de orientación, atención veterinaria y bienestar animal para quienes acudan con sus mascotas.