Absel Navarro es el nuevo rector de la UNACHI: conoce su trayectoria académica

Absel Navarro , abogado y docente universitario, fue elegido como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y estará al frente de la institución para completar el período 2026-2028.

Navarro se impuso en las elecciones universitarias realizadas el miércoles 19 de agosto, al obtener 44.22% del respaldo ponderado, por encima de sus principales contendientes. La elección se produjo luego de la renuncia de la entonces rectora Etelvina Medianero de Bonagas.

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El nuevo rector cuenta con una trayectoria de más de dos décadas vinculada a la UNACHI. De acuerdo con información divulgada sobre su perfil, ingresó a la docencia universitaria en el año 2000 y también ocupó cargos administrativos y académicos dentro de la institución, entre ellos el de vicedecano de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.

¿Qué estudió Absel Navarro?

La formación académica de Navarro está vinculada principalmente con las áreas de administración, derecho, mercadotecnia, docencia y dirección estratégica.

El profesor Absel Navarro se convirtió en el nuevo rector de la @UNACHIpanama, tras ganar las elecciones este miércoles, su toma de posesión será el próximo 31 de agosto. "Queremos como equipo sobresalir a nivel internacional", destacó en sus primeras declaraciones. pic.twitter.com/TeQT4FMAXz — Telemetro Reporta (@TReporta) August 20, 2026

Entre los títulos y estudios que aparecen en el perfil académico divulgado se encuentran:

Licenciatura en Administración de Empresas .

. Licenciatura en Mercadotecnia .

. Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas .

. Posgrado en Alta Gerencia , por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

, por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional , por la UNACHI.

, por la UNACHI. Maestría en Ciencias de las Administración Industrial , por la UTP.

, por la UTP. Maestría en Dirección Estratégica , por la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA).

, por la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA). Maestría en Docencia Superior , por la UNACHI.

, por la UNACHI. Diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Política, entre otros estudios.

Su perfil combina, por tanto, formación empresarial, jurídica y académica, además de experiencia dentro de la propia universidad.

¿Cuántos años lleva Absel Navarro en la UNACHI?

Navarro tiene aproximadamente 26 años de trayectoria vinculada a la Universidad Autónoma de Chiriquí. Según el perfil divulgado tras su elección, comenzó su carrera docente en la institución en el año 2000.

Durante ese período también desempeñó diferentes responsabilidades dentro de la universidad, lo que le permitió desarrollar una trayectoria tanto académica como administrativa.

¿Qué propone Absel Navarro para la UNACHI?

Durante su campaña electoral, Navarro planteó una serie de propuestas dirigidas a transformar la institución. Entre ellas se encuentran la creación de una Facultad de Ciencias Informáticas, la transformación digital de la universidad y el reemplazo del sistema Edusoft.

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También propuso fortalecer el bienestar integral de los estudiantes e impulsar programas de becas y apoyo económico para favorecer la permanencia de los universitarios.

Tras conocer los resultados, Navarro aseguró que buscará impulsar una nueva etapa para la UNACHI y fortalecer su reconocimiento. Uno de los objetivos que ha destacado es aumentar la proyección internacional de la universidad. “Queremos como equipo sobresalir a nivel internacional”, afirmó tras conocer los resultados.

¿Cuándo asumirá Absel Navarro como rector de la UNACHI?

De acuerdo con el cronograma electoral divulgado, la proclamación oficial de Navarro está prevista para el 28 de agosto, mientras que la toma de posesión será el lunes 31 de agosto de 2026.

Su gestión tendrá como objetivo completar el período institucional 2026-2028, por lo que posteriormente la universidad deberá realizar el proceso electoral correspondiente para definir la siguiente administración.

El reto de Absel Navarro al frente de la UNACHI

El nuevo rector llega a la conducción de la universidad en un momento de cambios institucionales. Navarro ha planteado la necesidad de recuperar la confianza y el prestigio de la institución, además de dar mayor protagonismo a los estudiantes y fortalecer la calidad académica.

Su elección marca el inicio de una nueva etapa para la UNACHI, una de las principales instituciones de educación superior pública de Panamá.