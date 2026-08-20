Nuevo rector de la UNACHI: Absel Navarro asumirá el cargo el 31 de agosto

Este miércoles 19 de agosto, la Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ) eligió como nuevo rector al profesor Absel Navarro, quien estará al frente de la institución hasta el 2028. Su gestión tendrá como objetivo transformar la casa de estudios superiores y trabajar en conjunto con el Estado y la empresa privada para ofrecer más oportunidades a la comunidad estudiantil.

Navarro obtuvo el 44.22 % del respaldo, luego del escrutinio realizado por el comité de elecciones. De acuerdo con el estatuto universitario, la ponderación del total de los votos se contabiliza mediante un 60 % del cuerpo docente, 30 % de los estudiantes y 10 % del personal administrativo.

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El nuevo rector representó a la oposición durante la gestión saliente y ya había sido candidato en el proceso electoral previo, en el cual resultó ganadora la exrectora Etelvina de Bonagas.

Navarro enfatizó que buscará estrechar los vínculos de la universidad con la empresa privada, los organismos internacionales y el Gobierno Nacional. Asimismo, aspiró a que se cumpla con los términos legales y el estatuto universitario.

"Queremos una universidad que profundice el tema académico, la investigación, la extensión", afirmó Navarro.

Durante los próximos días estará disponible el proceso de impugnación; posteriormente, se llevará a cabo la proclamación y el 31 de agosto será la toma de posesión.