UNACHI elige nuevo rector: siete candidatos compiten por el cargo

A las 8:00 a. m. comenzaron las elecciones en la Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ), donde siete candidatos disputan la rectoría. A las 10:00 p. m. se espera un pronunciamiento oficial sobre el avance del conteo de votos.

De acuerdo con los datos brindados, en el inicio de la contienda se contaba con diez candidatos; sin embargo, se confirmaron alianzas entre algunos de los postulados. En los comicios para la rectoría participan dos mujeres y cinco hombres.

En el auditorio de la casa de estudios superiores se desarrolla el sufragio de los docentes, mientras que en todas las facultades se han dispuesto urnas para el voto estudiantil.

A pesar de que en la UNACHI hay una matrícula promedio de 20,000 estudiantes, solo están habilitados 5,234 alumnos, según los parámetros del Tribunal Electoral, debido a que de forma paralela se lleva a cabo el proceso de matrícula para el segundo trimestre.

Para este proceso votarán 970 docentes y 882 administrativos.