Chiriquí Nacionales -  19 de agosto de 2026 - 13:03

UNACHI elige nuevo rector: siete candidatos compiten por el cargo

A pesar de que en la UNACHI hay una matrícula promedio de 20,000 estudiantes, solo están habilitados para votar 5,234 alumnos.

UNACHI elige nuevo rector.

UNACHI elige nuevo rector.

Ana Canto
Por Ana Canto

A las 8:00 a. m. comenzaron las elecciones en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), donde siete candidatos disputan la rectoría. A las 10:00 p. m. se espera un pronunciamiento oficial sobre el avance del conteo de votos.

De acuerdo con los datos brindados, en el inicio de la contienda se contaba con diez candidatos; sin embargo, se confirmaron alianzas entre algunos de los postulados. En los comicios para la rectoría participan dos mujeres y cinco hombres.

En el auditorio de la casa de estudios superiores se desarrolla el sufragio de los docentes, mientras que en todas las facultades se han dispuesto urnas para el voto estudiantil.

A pesar de que en la UNACHI hay una matrícula promedio de 20,000 estudiantes, solo están habilitados 5,234 alumnos, según los parámetros del Tribunal Electoral, debido a que de forma paralela se lleva a cabo el proceso de matrícula para el segundo trimestre.

Para este proceso votarán 970 docentes y 882 administrativos.

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Cuándo y dónde será la feria de empleo organizada por la Alcaldía de Panamá?

Teleférico Panamá-San Miguelito: una empresa ofertó más de B/.255 millones por el proyecto

Gasolina baja en Panamá desde este viernes 21 de agosto: así quedan los precios de 95, 91 y diésel

Recomendadas

Más Noticias