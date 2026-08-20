Aprehenden a dos israelíes, un colombiano y tres panameños por presunta droga

Aprehenden a dos israelíes, un colombiano y tres panameños

Dos ciudadanos israelíes , un colombiano y tres panameños fueron aprehendidos en Chepo durante la Operación “Escudo de Acero”, tras el hallazgo de varios paquetes que contenían presunta cocaína, informó el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

La diligencia fue realizada por unidades de la Dirección de Antinarcóticos del Senafront, quienes efectuaron labores de perfilamiento y verificación en el Punto de Control de Chepo. Durante la inspección fueron encontrados cuatro paquetes rectangulares, forrados con cinta adhesiva, que en su interior contenían una sustancia que se presume es cocaína.

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¿Qué decomisaron durante la operación?

Además de los cuatro paquetes con presunta sustancia ilícita, las autoridades decomisaron:

B/.775.00 en efectivo .

. Siete teléfonos celulares.

Los seis aprehendidos, junto con los indicios recabados durante el procedimiento, fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con los trámites correspondientes.

La investigación deberá determinar la procedencia de la presunta droga y la posible vinculación de los aprehendidos con el hecho.