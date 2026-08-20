FEDECÁMARAS presenta hoja de ruta para fortalecer a las MiPyME en Panamá

La Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECÁMARAS) presentó una hoja de ruta con propuestas dirigidas a fortalecer la competitividad, productividad y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), como resultado del Primer Congreso MiPyME 360: Transformando Desafíos en Oportunidad.

El documento recoge las principales conclusiones alcanzadas durante el encuentro, que reunió a empresarios, gremios del sector privado, especialistas, organismos multilaterales y representantes del Gobierno Nacional para definir acciones que contribuyan a la reactivación económica, la generación de empleo y el desarrollo empresarial, especialmente en el interior del país.

Entre las principales propuestas, FEDECÁMARAS plantea concentrar los esfuerzos públicos en fortalecer las MiPyME ya existentes, impulsar su formalización, ampliar el acceso al financiamiento, mejorar la capacitación del recurso humano y promover la innovación mediante una mayor vinculación entre la empresa, la academia y los centros de investigación.

FEDECÁMARAS instó a definir un modelo sostenible para el aprovechamiento de los recursos naturales. Cortesía

El manifiesto también propone simplificar los trámites para las empresas, avanzar en la digitalización de los servicios públicos, elevar el umbral del facturador electrónico gratuito hasta los B/.150,000 y garantizar condiciones que faciliten el crecimiento de los negocios formales.

Asimismo, el gremio hizo un llamado a las grandes empresas y al Estado para fortalecer los encadenamientos productivos con las MiPyME, promover una participación más efectiva en las contrataciones públicas y asegurar pagos oportunos a este sector.

Como parte de la hoja de ruta, FEDECÁMARAS instó a las autoridades nacionales a definir, con responsabilidad y transparencia, un modelo sostenible para el aprovechamiento de los recursos naturales, reconociendo el potencial de la operación minera en Donoso para dinamizar las economías regionales y generar oportunidades para las pequeñas y medianas empresas mediante el desarrollo de proveedores nacionales.

FEDECÁMARAS reiteró que las MiPyME representan el 85 % del tejido empresarial panameño. Cortesía

Las conclusiones también contemplan el diseño de programas de financiamiento sectoriales, el fortalecimiento de la capacidad exportadora, el impulso al cooperativismo, el desarrollo de competencias laborales y la creación de una mesa permanente de trabajo entre el sector público, privado y la academia para dar seguimiento a las iniciativas.

FEDECÁMARAS reiteró que las MiPyME representan el 85 % del tejido empresarial panameño, por lo que consideró indispensable avanzar en políticas públicas que les permitan enfrentar la burocracia, la informalidad y la desaceleración económica.

La organización anunció que, junto con las cámaras de comercio afiliadas y aliados del sector productivo, dará seguimiento a los compromisos contenidos en este manifiesto, con el objetivo de convertir esta hoja de ruta en acciones concretas que impulsen el crecimiento de las MiPyME y el desarrollo económico del país.