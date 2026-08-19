Gasolina baja en Panamá desde este viernes 21 de agosto: así quedan los precios de 95, 91 y diésel

Precio de la gasolina y el diésel en Panamá desde el 21 de agosto

Los precios de los combustibles cambiarán en Panamá a partir de este viernes 21 de agosto de 2026, con una reducción en el costo de las gasolinas de 95 y 91 octanos, mientras que el diésel bajo en azufre registrará un aumento.

La Secretaría Nacional de Energía informó los nuevos precios máximos de venta al público que estarán vigentes en las estaciones de servicio de la República de Panamá durante el próximo período. Los nuevos precios comenzarán a regir a las 6:00 a.m. del viernes 21 de agosto y permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 4 de septiembre de 2026.

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¿Cuánto costará la gasolina desde el 21 de agosto?

De acuerdo con los nuevos precios anunciados por la Secretaría Nacional de Energía, así quedarán los combustibles:

La gasolina de 95 octanos tendrá una reducción de 4 centavos por litro y quedará en $1.23 .

tendrá una reducción de 4 centavos por litro y quedará en . En tanto, la gasolina de 91 octanos disminuirá 3 centavos y tendrá un precio máximo de $1.16 por litro .

disminuirá 3 centavos y tendrá un precio máximo de . Por su parte, el diésel bajo en azufre aumentará 1 centavo y quedará en $1.35 por litro.

¿Desde cuándo estarán vigentes los nuevos precios?

Los nuevos precios máximos de venta al público comenzarán a aplicarse desde las 6:00 a.m. del viernes 21 de agosto de 2026. La medida permanecerá vigente hasta las 5:59 a.m. del viernes 4 de septiembre de 2026.

Esto significa que los precios anunciados corresponden al período comprendido entre el 21 de agosto y el 4 de septiembre.

Gasolina baja, pero sube el diésel

La Secretaría Nacional de Energía explicó que el comportamiento de los precios máximos de venta durante este período muestra una tendencia a la baja en las gasolinas de 95 y 91 octanos, mientras que el diésel presenta una ligera tendencia al alza.

La entidad indicó que mantiene un monitoreo constante de los mercados internacionales para establecer los precios correspondientes en Panamá. Según la Secretaría Nacional de Energía, este seguimiento busca que los precios máximos de venta reflejen los costos internacionales y mantener la transparencia en el proceso de cálculo.