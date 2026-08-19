Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2026 - 14:16

MOP rehabilita cinco kilómetros de caminos de producción en La Mesa, Veraguas

El MOP afirmó que continuará con la atención de los caminos de producción en La Mesa para dar seguimiento a las rutas utilizadas por los moradores.

MOP rehabilita cinco kilómetros de caminos de producción en Veraguas.

MOP rehabilita cinco kilómetros de caminos de producción en Veraguas.

MOP
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza en Veraguas con la rehabilitación de cinco kilómetros de la vía principal del corregimiento de Boró, en el distrito de La Mesa, provincia de Veraguas, donde se ejecutan labores de conformación de calzada, habilitación de cunetas y colocación de material selecto para optimizar los caminos de producción.

La obra beneficiará a cerca de 400 habitantes de las comunidades de Boró, Gunzal, Los Ruices Arriba, Los Ruices Abajo y Bajo San Pablo, quienes utilizan esta arteria vial para sus actividades productivas.

El director regional de la entidad, Humberto Della Togna, explicó que la intervención responde a la necesidad de mantener en óptimas condiciones las rutas que permiten a la población desarrollar la actividad agrícola en la zona.

El MOP continuará con la atención de los caminos de producción en La Mesa para dar seguimiento a las necesidades de la población y a las condiciones que presentan las rutas utilizadas por moradores y productores.

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