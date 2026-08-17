Coclé Nacionales -  17 de agosto de 2026 - 13:10

Crecida del río afecta vado auxiliar en Antón; MOP realiza trabajos para reabrir el paso

MOP recomienda a los conductores transitar con precaución por el río del sector de Antón y atender las señales de las autoridades.

Crecida del río afecta vado auxiliar en Antón.

Crecida del río afecta vado auxiliar en Antón.

MOP
Ana Canto
Por Ana Canto

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron una crecida del río en el sector de Tranquilla, distrito de Antón. La crecida afectó el vado auxiliar habilitado para mantener el tránsito hacia las comunidades mientras avanzan los trabajos de ampliación del puente existente.

Este lunes, personal del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en coordinación con autoridades locales, trasladó maquinaria, alcantarillas y material pétreo para rehabilitar y reforzar el vado auxiliar. Las labores permitieron reabrir el paso de manera segura, mientras continúan las tareas de fortalecimiento estructural para mejorar su resistencia ante eventuales crecidas del cauce y evitar que la población quede incomunicada.

Personal técnico de la Dirección de Puentes del MOP realizó una evaluación de las condiciones del proyecto y del área del vado, tomando en consideración el comportamiento del río y el impacto de las precipitaciones en la zona.

De manera paralela, prosiguen las obras de ampliación del puente de Tranquilla, las cuales registran un avance del 70 %. El proyecto contempla ensanchar la estructura tres metros,1.5 metros a cada lado, para habilitar un nuevo carril y permitir el tránsito simultáneo en ambos sentidos, lo que mejorará la movilidad hacia Caballero y otras comunidades aledañas.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución por el área y atender las señales de las autoridades, especialmente mientras persistan las lluvias y puedan registrarse nuevas variaciones en el nivel del río.

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