Fútbol Deportes -  6 de octubre de 2026 - 08:07

Panamá vs. Curazao: confirmado el rival para cuartos de final de Liga de Naciones

Curazao será el rival de la selección de Panamá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Conozca lo que se sabe del cruce.

Panamá vs. Curazao en cuartos de final

Panamá vs. Curazao en cuartos de final

@Fepafut

Panamá vs. Curazao en cuartos de final

Con la definición del rival, Panamá deberá medirse ante la selección de Curazao en busca de avanzar a las semifinales de la competición.

El enfrentamiento coloca nuevamente a ambas selecciones frente a frente en una instancia decisiva del fútbol de Concacaf. Por el momento, con la información suministrada únicamente está confirmado Curazao como rival de Panamá para los cuartos de final.

Las fechas, horarios, sedes y demás detalles de los encuentros deberán ser comunicados oficialmente por Concacaf y la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

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