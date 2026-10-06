Panamá vs. Curazao: confirmado el rival para cuartos de final de Liga de Naciones

La selección de Panamá enfrentará a Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, quedando definido el próximo desafío del equipo panameño en el torneo regional.

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Panamá vs. Curazao en cuartos de final

Con la definición del rival, Panamá deberá medirse ante la selección de Curazao en busca de avanzar a las semifinales de la competición.

OFICIAL



Curazao se confirma como el rival de la selección de Panamá para los cuartos de final de Liga de Naciones CONCACAF.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/n6P7Q1anLv — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 6, 2026

El enfrentamiento coloca nuevamente a ambas selecciones frente a frente en una instancia decisiva del fútbol de Concacaf. Por el momento, con la información suministrada únicamente está confirmado Curazao como rival de Panamá para los cuartos de final.

Las fechas, horarios, sedes y demás detalles de los encuentros deberán ser comunicados oficialmente por Concacaf y la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).