Clima en Panamá hoy: dónde lloverá este martes 6 de octubre

Imagen que muestra la diversidad del clima en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé para este martes 6 de octubre lluvias y aguaceros aislados, algunos de moderados a fuertes y acompañados de actividad eléctrica. Además, se mantienen condiciones de atención por la saturación de los suelos en sectores del occidente del país.

Contenido de interés: Aprehenden a Enrique Lau Cortés, exdirector de la CSS

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¿Dónde lloverá este martes 6 de octubre en Panamá?

De acuerdo con el pronóstico del IMHPA, durante la mañana se esperan nublados y lluvias aisladas en Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas.

Para horas de la tarde, el instituto prevé aguaceros entre aislados y dispersos, de moderados a fuertes y con actividad eléctrica, principalmente en:

Bocas del Toro.

Comarca Ngäbe-Buglé.

Norte de Veraguas, especialmente en áreas montañosas.

También existe posibilidad de lluvias en otros sectores del territorio nacional durante la jornada.

El IMHPA mantiene especial atención sobre Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y Chiriquí, donde los suelos presentan alta saturación. Las nuevas precipitaciones podrían favorecer incrementos en los niveles de los ríos.

Temperaturas y radiación UV en Panamá

Las temperaturas máximas estarán entre 20 °C y 25 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 29 °C y 33 °C.

Los índices máximos de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos, por lo que se recomienda tomar medidas de protección durante los períodos de exposición al sol.

En cuanto al estado del mar, se esperan condiciones favorables tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.