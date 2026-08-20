Precio del combustible en Panamá: ¿cuánto costarán la gasolina y el diésel desde el 21 de agosto?

Los conductores en Panamá tendrán un nuevo ajuste en los precios de los combustibles a partir de este viernes 21 de agosto de 2026. La gasolina de 95 y 91 octanos bajará de precio, mientras que el diésel bajo en azufre registrará un ligero aumento.
En contraste, el diésel bajo en azufre aumentará 1 centavo por litro.
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¿Cuánto costará el combustible desde el 21 de agosto?
Los precios máximos por litro quedarán de la siguiente manera:
Los precios corresponden al período que comenzará a las 6:00 a. m. del viernes 21 de agosto y finalizará a las 5:59 a. m. del viernes 4 de septiembre de 2026.