Precio del combustible en Panamá: ¿cuánto costarán la gasolina y el diésel desde el 21 de agosto?

Los conductores en Panamá tendrán un nuevo ajuste en los precios de los combustibles a partir de este viernes 21 de agosto de 2026. La gasolina de 95 y 91 octanos bajará de precio, mientras que el diésel bajo en azufre registrará un ligero aumento.

De acuerdo con los nuevos precios máximos de venta al público anunciados por la Secretaría Nacional de Energía, la gasolina de 95 octanos tendrá una reducción de 4 centavos por litro, mientras que la de 91 octanos disminuirá 3 centavos.

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En contraste, el diésel bajo en azufre aumentará 1 centavo por litro.

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¿Cuánto costará el combustible desde el 21 de agosto?

Los precios máximos por litro quedarán de la siguiente manera:

Los precios corresponden al período que comenzará a las 6:00 a. m. del viernes 21 de agosto y finalizará a las 5:59 a. m. del viernes 4 de septiembre de 2026.