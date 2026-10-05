La Chorrera Nacionales -  5 de octubre de 2026 - 11:17

Conductores dan positivo en alcoholemia tras colisión en la autopista Arraiján-La Chorrera

Dos conductores dieron positivo en pruebas de alcoholemia tras una colisión en la autopista Arraiján-La Chorrera. Ninguno requirió traslado hospitalario.

Conductores dan positivo en alcoholemia tras colisión en la autopista Arraiján-La Chorrera
Ana Canto
Por Ana Canto

Una colisión en la autopista Arraiján-La Chorrera fue captada por las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Nacional, mientras que personal del SUME 911 brindó atención médica a dos personas afectadas por el hecho de tránsito.

Según la información proporcionada, ninguna de las dos personas atendidas requirió ser trasladada a un centro hospitalario.

Conductores dieron positivo en prueba de alcoholemia

Tras el accidente, ambos conductores fueron sometidos a pruebas de alcoholemia, en las que dieron positivo con registros de 41 y 31, respectivamente.

Conforme al Reglamento de Tránsito, las autoridades ordenaron la remoción de los vehículos mediante grúa.

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