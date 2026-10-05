Taboga Nacionales -  5 de octubre de 2026 - 11:36

Rescatan a siete tripulantes de embarcación con problemas mecánicos cerca de Taboga

Una alerta SAR activó un operativo de rescate a dos millas náuticas de Isla Taboga por una embarcación con siete tripulantes y problemas mecánicos.

Rescatan a siete tripulantes de embarcación

Rescatan a siete tripulantes de embarcación

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Siete personas fueron auxiliadas luego de que la embarcación en la que viajaban presentara problemas mecánicos en sus motores, aproximadamente a dos millas náuticas de Isla Taboga, en el golfo de Panamá.

Alerta SAR activa operativo cerca de Isla Taboga por embarcación

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el operativo se inició tras recibirse una alerta SAR (búsqueda y rescate) relacionada con una embarcación que requería asistencia.

Ante la emergencia, se desplegó un recurso fluvial hasta el punto donde se encontraban los siete tripulantes.

Las unidades lograron brindar asistencia y posteriormente trasladaron a todos los ocupantes a puerto seguro.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas ni se han proporcionado mayores detalles sobre las fallas mecánicas que presentaron los motores de la embarcación.

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