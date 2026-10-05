Rescatan a siete tripulantes de embarcación con problemas mecánicos cerca de Taboga

Siete personas fueron auxiliadas luego de que la embarcación en la que viajaban presentara problemas mecánicos en sus motores, aproximadamente a dos millas náuticas de Isla Taboga, en el golfo de Panamá.

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Alerta SAR activa operativo cerca de Isla Taboga por embarcación

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el operativo se inició tras recibirse una alerta SAR (búsqueda y rescate) relacionada con una embarcación que requería asistencia.

Ante la emergencia, se desplegó un recurso fluvial hasta el punto donde se encontraban los siete tripulantes.

#UTOA | Tras recibir una alerta #SAR, aproximadamente a dos millas náuticas de Isla Taboga, desplegamos un recurso fluvial para auxiliar una embarcación con siete tripulantes que presentaba problemas mecánicos en sus motores. Todos fueron trasladados a puerto seguro. #DiosYPatria pic.twitter.com/QrQj9TMz7L — Policía Nacional (@policiadepanama) October 5, 2026

Las unidades lograron brindar asistencia y posteriormente trasladaron a todos los ocupantes a puerto seguro.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas ni se han proporcionado mayores detalles sobre las fallas mecánicas que presentaron los motores de la embarcación.