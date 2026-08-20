CK Hutchison inicia nuevo arbitraje contra Panamá y reclama más de US$1,500 millones por los puertos

CK Hutchison reclama más de US$1,500 millones a Panamá por los puertos

El conglomerado hongkonés CK Hutchison inició un nuevo arbitraje internacional contra Panamá y reclama más de US$1,500 millones por lo que considera la destrucción de sus inversiones relacionadas con los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en los accesos del Canal de Panamá.

La compañía informó este jueves 20 de agosto, mediante un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, que inició el procedimiento después de que fracasaran sus intentos de alcanzar una solución con el Estado panameño.

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Según CK Hutchison, Panamá habría violado un tratado de protección de inversiones mediante una serie de medidas adoptadas durante 2025 y 2026 que, según la empresa, terminaron con la anulación de la concesión de los puertos y la toma de control de las terminales.

El conglomerado hongkonés CK Hutchison anunció el jueves que presentó una demanda de arbitraje contra Panamá por la rescisión de la licencia para operar dos puertos en el Canal de Panamá.



"La compañía reclama una indemnización superior a 1,500 millones de dólares por la pérdida… pic.twitter.com/e6t80ozZPV — Telemetro Reporta (@TReporta) August 20, 2026

La compañía indicó que discrepa firmemente con las medidas adoptadas por Panamá y aseguró que continuará buscando una solución con el país, mientras defiende sus derechos mediante los mecanismos establecidos por el derecho internacional.

¿Por qué CK Hutchison reclama más de US$1,500 millones a Panamá?

El nuevo procedimiento está relacionado con las inversiones de CK Hutchison en los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.

La empresa sostiene que las decisiones adoptadas por Panamá afectaron sus inversiones y violaron las protecciones contempladas en un tratado internacional de inversiones. El arbitraje busca determinar si Panamá incurrió en las violaciones alegadas y, de ser procedente, establecer las compensaciones correspondientes.

Es importante precisar que se trata de las alegaciones de la empresa y de un procedimiento arbitral que apenas comienza, por lo que el reclamo no significa que Panamá deba pagar automáticamente los más de US$1,500 millones solicitados.

Este es un arbitraje distinto al reclamo de Panama Ports Company

El nuevo proceso iniciado por CK Hutchison es separado del arbitraje que mantiene su filial Panama Ports Company (PPC). PPC presentó anteriormente su propio reclamo bajo los términos del contrato de concesión y las reglas de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

AMP

Esa reclamación supera los US$2,000 millones, según información divulgada previamente por la compañía.

CK Hutchison sostiene que ambos procedimientos protegen derechos diferentes: el nuevo arbitraje se centra en derechos derivados del tratado de protección de inversiones, mientras que el proceso de PPC se relaciona con derechos contractuales.

En total, ¿cuánto reclama CK Hutchison y su filial?

Hay que tener cuidado con esta cifra:

Nuevo arbitraje de CK Hutchison: más de US$1,500 millones .

más de . Arbitraje separado de Panama Ports Company: más de US$2,000 millones .

más de . No son una sola demanda: corresponden a procedimientos distintos.

Por eso, en una noticia periodística no recomendaría titular que “CK Hutchison reclama US$3,500 millones a Panamá”, salvo que una fuente oficial confirme expresamente que ambas reclamaciones pueden agregarse de esa manera.

¿Qué pasó con los puertos de Balboa y Cristóbal?

La controversia se intensificó después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional la concesión relacionada con los puertos.

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Posteriormente, en febrero de 2026, las autoridades panameñas asumieron el control de las terminales de Balboa y Cristóbal y se estableció una operación temporal con otros gestores. AP también reportó que los puertos habían sido operados durante años por la filial de CK Hutchison, Panama Ports Company.

El conflicto quedó además vinculado a las tensiones geopolíticas entre Panamá, Estados Unidos y China, debido a la presencia de una empresa de Hong Kong en dos terminales estratégicas ubicadas en los extremos del Canal.

El conflicto también ha generado tensión con China

La disputa por los puertos se desarrolló en paralelo con un período de tensión entre Panamá y China.

CK Hutchison está controlada por la familia del empresario hongkonés Li Ka-shing, y la situación de los puertos se convirtió en uno de los puntos sensibles de la relación entre Panamá, China y Estados Unidos.

Además del arbitraje de CK Hutchison y el proceso de PPC, la filial también inició otro procedimiento contra la compañía danesa Maersk, después de que esta asumiera parte de las operaciones portuarias en Panamá.

¿Qué significa este nuevo arbitraje para Panamá?

El nuevo proceso abre otro frente legal para el Estado panameño por la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Sin embargo, el inicio del arbitraje no equivale a una condena contra Panamá. El proceso deberá determinar primero cuestiones de jurisdicción, responsabilidad y, eventualmente, el monto de una posible compensación.

Hasta el momento de esta publicación, las informaciones internacionales consultadas señalan que el Gobierno panameño no había emitido una respuesta pública específica al nuevo reclamo de CK Hutchison.

FUENTE: EFE