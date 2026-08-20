Lluvias y tormentas eléctricas: SINAPROC advierte de inundaciones y deslizamientos en estas zonas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas que se mantendrá vigente hasta el sábado 22 de agosto de 2026 en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el aviso, las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por el paso de la onda tropical número 36, fenómeno que favorecerá la reactivación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: SINAPROC declara Alerta Amarilla en Bocas del Toro y zonas comarcales por lluvias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé un incremento de la inestabilidad atmosférica, con posibilidad de lluvias de variada intensidad, tormentas eléctricas y altos acumulados de precipitación en diferentes regiones del país.

¿Qué zonas de Panamá tendrán más lluvias?

Según el pronóstico, en las regiones de Azuero, Coclé y Panamá Oeste se esperan acumulados de precipitación moderados, principalmente durante los días viernes 21 y sábado 22 de agosto.

El Sistema Nacional de Protección Civil, @Sinaproc_Panama, emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas, hasta el 22 de agosto de 2026, en gran parte del territorio nacional.



El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, @imhpapma, prevé un incremento… pic.twitter.com/juM70xwxcD — Telemetro Reporta (@TReporta) August 20, 2026

Estas condiciones podrían generar períodos de lluvias de distinta intensidad y actividad eléctrica, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Advierten riesgo de inundaciones y deslizamientos

El panorama requiere especial atención en la región occidental, Costa Abajo de Colón y la región oriental, donde los suelos presentan un alto nivel de saturación.

De acuerdo con el aviso, la saturación de los suelos se encuentra cercana al 70%, situación que aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra ante la ocurrencia de lluvias intensas.

Por ello, las personas que viven en áreas propensas a inundaciones, deslizamientos o crecidas de ríos y quebradas deben mantenerse vigilantes durante este período.

¿Por qué aumentarán las lluvias?

El IMHPA explicó que el paso de la onda tropical número 36 contribuirá al aumento de la inestabilidad atmosférica y favorecerá la reactivación de la Zona de Convergencia Intertropical.

La combinación de estos factores propiciará condiciones favorables para la formación de lluvias y tormentas eléctricas en buena parte del territorio nacional.