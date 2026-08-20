Aprehenden a 21 colombianos en Darién por presunta minería ilegal: hallan dragas y motobombas

Aprehenden a 21 colombianos por minería ilegal en Darién

Un total de 21 personas de nacionalidad colombiana fueron aprehendidas en la provincia de Darién por su presunta vinculación con actividades de minería ilegal, informaron las autoridades.

Durante el operativo, las autoridades ubicaron campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros equipos que presuntamente eran utilizados para desarrollar esta actividad ilícita.

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Los hallazgos forman parte de las acciones de las autoridades para combatir la minería ilegal en Darién, una actividad que puede generar impactos sobre los ecosistemas y los recursos naturales de la provincia.

Un total de 21 personas de nacionalidad colombiana fueron aprehendidas por su presunta vinculación a actividades de minería ilegal en la provincia de Darién.



Las autoridades ubicaron campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros equipos utilizados para esta actividad… pic.twitter.com/yWiR1KKUFE — Telemetro Reporta (@TReporta) August 20, 2026

Las 21 personas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar las responsabilidades que puedan derivarse de las investigaciones.

Equipos utilizados para minería ilegal

Entre los elementos encontrados durante las acciones en Darién se encuentran:

Campamentos improvisados.

Dragas.

Motobombas.

Otros equipos presuntamente utilizados para actividades de minería ilegal.

Las autoridades mantienen los operativos de vigilancia y control en áreas donde se detecten indicios de extracción ilegal de recursos minerales.

La investigación deberá establecer el nivel de participación de las personas aprehendidas y las posibles responsabilidades penales correspondientes.