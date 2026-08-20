Asamblea Nacional alerta por correos fraudulentos que suplantan a Shirley Castañedas

La Asamblea Nacional alertó a la ciudadanía sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos que utilizan de manera no autorizada el nombre y la identidad de su presidenta, Shirley Castañedas, con el propósito de engañar a los destinatarios.

La Presidencia del Legislativo aclaró que estos mensajes no fueron enviados, autorizados ni cuentan con el respaldo de Shirley Castañedas ni de la Asamblea Nacional.

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La advertencia busca prevenir que ciudadanos, funcionarios o instituciones puedan convertirse en víctimas de una posible estafa digital, fraude electrónico o suplantación de identidad.

¿Qué hacer si recibe un correo sospechoso?

Ante un mensaje que utilice el nombre de Shirley Castañedas o pretenda actuar en representación de la Asamblea Nacional, la recomendación es no responder ni interactuar con el contenido.

La @asambleapa informa que ha detectado el envío de correos fraudulentos que utilizan sin autorización el nombre de la presidenta Shirley Castañedas, con el propósito de engañar a sus destinatarios “se exhorta a la ciudadanía a no responder, no abrir enlaces no descargar… pic.twitter.com/W6WF5hhXZZ — Telemetro Reporta (@TReporta) August 20, 2026

La institución pidió a la ciudadanía:

No responder el correo electrónico.

No abrir enlaces incluidos en el mensaje.

No descargar archivos adjuntos.

No proporcionar información personal.

No compartir datos financieros.

No entregar información institucional.

Verificar cualquier comunicación directamente a través de los canales oficiales de la Asamblea Nacional.

Estas medidas pueden ayudar a evitar que información sensible quede en manos de personas que intenten utilizarla para cometer fraudes.

Asamblea Nacional comunica el caso a las autoridades

La Presidencia de la Asamblea Nacional informó que ya comunicó la situación a las autoridades competentes, con el objetivo de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades que puedan existir.

La institución no atribuyó los correos a una persona o grupo específico y se mantiene a la espera de las investigaciones.

¿Cómo verificar si un correo de la Asamblea Nacional es real?

Ante cualquier comunicación que genere dudas, la ciudadanía debe evitar utilizar los enlaces o archivos incluidos en el mensaje sospechoso.

La Asamblea Nacional recomienda verificar la información directamente mediante sus canales institucionales oficiales antes de proporcionar cualquier dato o realizar alguna acción solicitada por correo.

La advertencia forma parte de las medidas de prevención ante posibles intentos de fraude electrónico y suplantación de identidad.