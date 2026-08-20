Asamblea Nacional alerta por correos fraudulentos que suplantan a Shirley Castañedas

La Asamblea Nacional alertó a la ciudadanía sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos que utilizan de manera no autorizada el nombre y la identidad de su presidenta, Shirley Castañedas, con el propósito de engañar a los destinatarios.
Tema de interés: Jubilados y pensionados: estas son las fechas de pago de la CSS para septiembre de 2026
La advertencia busca prevenir que ciudadanos, funcionarios o instituciones puedan convertirse en víctimas de una posible estafa digital, fraude electrónico o suplantación de identidad.
¿Qué hacer si recibe un correo sospechoso?
Ante un mensaje que utilice el nombre de Shirley Castañedas o pretenda actuar en representación de la Asamblea Nacional, la recomendación es no responder ni interactuar con el contenido.
La institución pidió a la ciudadanía:
- No responder el correo electrónico.
- No abrir enlaces incluidos en el mensaje.
- No descargar archivos adjuntos.
- No proporcionar información personal.
- No compartir datos financieros.
- No entregar información institucional.
- Verificar cualquier comunicación directamente a través de los canales oficiales de la Asamblea Nacional.
Estas medidas pueden ayudar a evitar que información sensible quede en manos de personas que intenten utilizarla para cometer fraudes.
Asamblea Nacional comunica el caso a las autoridades
La Presidencia de la Asamblea Nacional informó que ya comunicó la situación a las autoridades competentes, con el objetivo de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades que puedan existir.
La institución no atribuyó los correos a una persona o grupo específico y se mantiene a la espera de las investigaciones.
¿Cómo verificar si un correo de la Asamblea Nacional es real?
Ante cualquier comunicación que genere dudas, la ciudadanía debe evitar utilizar los enlaces o archivos incluidos en el mensaje sospechoso.
La Asamblea Nacional recomienda verificar la información directamente mediante sus canales institucionales oficiales antes de proporcionar cualquier dato o realizar alguna acción solicitada por correo.
La advertencia forma parte de las medidas de prevención ante posibles intentos de fraude electrónico y suplantación de identidad.