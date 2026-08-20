Libros escolares podrán reutilizarse en colegios oficiales y privados por cinco años

Los centros educativos oficiales y particulares deberán publicar, al finalizar cada año lectivo, la lista oficial de libros escolares , útiles y especificaciones de uniformes que serán requeridos para el siguiente período escolar, de acuerdo con las nuevas disposiciones relacionadas con la reutilización de textos escolares y la protección al consumidor.

La medida forma parte del Proyecto de Ley No. 546, que modifica y adiciona artículos a la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, en materia de reutilización de textos escolares.

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La iniciativa busca establecer reglas que permitan extender la vida útil de los libros escolares y reducir el impacto económico que representa para las familias la compra de nuevos textos cada año.

¿Qué cambia con la reutilización de libros escolares?

Uno de los principales cambios consiste en que los textos escolares podrán mantenerse en uso hasta por cinco años, incluyendo a los centros educativos particulares.

La medida busca evitar que los estudiantes y sus familias tengan que adquirir nuevos libros de manera recurrente cuando los textos todavía pueden ser utilizados.

La Asamblea Nacional ha explicado que la iniciativa busca extender al sector particular el esquema de reutilización de textos escolares y reforzar el papel del Ministerio de Educación (MEDUCA) en este proceso.

¿Qué deberán informar los colegios?

Al finalizar cada año lectivo, los centros educativos deberán publicar la información correspondiente a los materiales que serán utilizados durante el siguiente período escolar.

Esto incluye:

Textos escolares.

Útiles escolares.

Especificaciones de los uniformes.

La publicación anticipada de esta información permitirá que los padres de familia conozcan con tiempo cuáles serán los materiales requeridos y puedan organizar sus compras para el siguiente año escolar.

MEDUCA tendrá un papel central

La propuesta reafirma el papel del Ministerio de Educación (MEDUCA) en la promoción, orientación y coordinación de la elaboración, circulación, utilización y reutilización de textos escolares en todo el territorio nacional.

Estas disposiciones abarcan tanto a los centros educativos oficiales como particulares, con el objetivo de establecer reglas comunes sobre el uso y reutilización de los libros.

La iniciativa se plantea como una forma de fortalecer la participación del MEDUCA en el proceso y garantizar que la reutilización de los textos pueda aplicarse de manera más amplia.

¿Quiénes podrán donar libros?

Otro de los ejes de la propuesta es ampliar el grupo de personas, instituciones y organizaciones que pueden donar textos escolares. El objetivo es aumentar las fuentes de provisión de libros y facilitar que más estudiantes puedan acceder a materiales reutilizables.

Según la información del proyecto, las limitaciones actuales en las fuentes de donación reducen la viabilidad del esquema de reutilización, por lo que se busca ampliar las posibilidades de obtener y redistribuir textos.

¿Cómo puede beneficiar la medida a los padres de familia?

Uno de los principales efectos esperados es reducir el gasto anual de las familias en textos escolares, especialmente cuando los libros utilizados por los estudiantes todavía se encuentran en condiciones adecuadas para continuar en circulación.

La discusión del Proyecto de Ley 546 surgió precisamente en medio de preocupaciones de padres de familia por el costo de los libros y por los cambios frecuentes de textos en algunos colegios. La Asamblea Nacional señaló que la propuesta busca evitar que los centros educativos privados cambien los libros cada año, generando mayores gastos para los hogares.