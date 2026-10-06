Presidente Mulino y la primera dama reciben un honor durante visita a histórico templo de Vietnam

Presidente Mulino y la primera dama visitan el Templo de la Literatura

El presidente de la República, José Raúl Mulino , y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, visitaron el Templo de la Literatura en Hanói como parte de su agenda oficial en Vietnam, donde participaron en actos protocolares dentro de este histórico complejo cultural.

Durante el recorrido, el mandatario y la primera dama fueron recibidos por autoridades vietnamitas y representantes del Templo de la Literatura.

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Como parte de la visita, ambos fueron invitados a hacer sonar el Gran Tambor Sagrado, uno de los elementos presentes dentro del complejo. Al finalizar el recorrido, Mulino y Cohen de Mulino firmaron el libro destinado a las personalidades distinguidas que han visitado el histórico sitio.

Presidente Mulino y Primera Dama, visitantes de honor en el Templo de la Literatura de Vietnam



El presidente de la República, @JoseRaulMulino y la primera dama, @mulinomaricel iniciaron su gira en Vietnam con una visita al Templo de la Literatura, ubicado en la ciudad de Hanói,… pic.twitter.com/j1tCV5GWIE — Astrid Salazar (@as_salazar) October 6, 2026

El Templo de la Literatura fue construido en 1070 y está estrechamente relacionado con la historia educativa de Vietnam. El complejo también alberga el espacio de la antigua Academia Imperial, fundada posteriormente y considerada la primera universidad del país.

Mulino continúa agenda oficial en Vietnam

La visita cultural forma parte de la agenda que desarrolla el presidente Mulino en Vietnam, país al que llegó acompañado de la primera dama y una delegación oficial panameña.

La visita oficial se desarrolla del 5 al 8 de octubre de 2026 y contempla reuniones de alto nivel y actividades orientadas a ampliar la cooperación entre Panamá y Vietnam en áreas como comercio, agricultura, logística, transporte marítimo, turismo, aviación, aduanas y seguridad.