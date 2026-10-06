Vietnam Nacionales -  6 de octubre de 2026 - 07:45

Presidente Mulino y la primera dama reciben un honor durante visita a histórico templo de Vietnam

José Raúl Mulino y Maricel Cohen visitaron el Templo de la Literatura en Hanói durante su agenda oficial en Vietnam y participaron en actos protocolares.

Presidente Mulino y la primera dama visitan el Templo de la Literatura

Presidente Mulino y la primera dama visitan el Templo de la Literatura

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, visitaron el Templo de la Literatura en Hanói como parte de su agenda oficial en Vietnam, donde participaron en actos protocolares dentro de este histórico complejo cultural.

Mulino y la primera dama visitan el Templo de la Literatura

Durante el recorrido, el mandatario y la primera dama fueron recibidos por autoridades vietnamitas y representantes del Templo de la Literatura.

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Como parte de la visita, ambos fueron invitados a hacer sonar el Gran Tambor Sagrado, uno de los elementos presentes dentro del complejo. Al finalizar el recorrido, Mulino y Cohen de Mulino firmaron el libro destinado a las personalidades distinguidas que han visitado el histórico sitio.

El Templo de la Literatura fue construido en 1070 y está estrechamente relacionado con la historia educativa de Vietnam. El complejo también alberga el espacio de la antigua Academia Imperial, fundada posteriormente y considerada la primera universidad del país.

Mulino continúa agenda oficial en Vietnam

La visita cultural forma parte de la agenda que desarrolla el presidente Mulino en Vietnam, país al que llegó acompañado de la primera dama y una delegación oficial panameña.

La visita oficial se desarrolla del 5 al 8 de octubre de 2026 y contempla reuniones de alto nivel y actividades orientadas a ampliar la cooperación entre Panamá y Vietnam en áreas como comercio, agricultura, logística, transporte marítimo, turismo, aviación, aduanas y seguridad.

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