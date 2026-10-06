Presidente Mulino y la primera dama reciben un honor durante visita a histórico templo de Vietnam

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, visitaron el Templo de la Literatura en Hanói como parte de su agenda oficial en Vietnam, donde participaron en actos protocolares dentro de este histórico complejo cultural.
Contenido de interés: Mulino llega a Vietnam: Panamá prevé firmar nueve acuerdos de cooperación
Como parte de la visita, ambos fueron invitados a hacer sonar el Gran Tambor Sagrado, uno de los elementos presentes dentro del complejo. Al finalizar el recorrido, Mulino y Cohen de Mulino firmaron el libro destinado a las personalidades distinguidas que han visitado el histórico sitio.
El Templo de la Literatura fue construido en 1070 y está estrechamente relacionado con la historia educativa de Vietnam. El complejo también alberga el espacio de la antigua Academia Imperial, fundada posteriormente y considerada la primera universidad del país.
Mulino continúa agenda oficial en Vietnam
La visita cultural forma parte de la agenda que desarrolla el presidente Mulino en Vietnam, país al que llegó acompañado de la primera dama y una delegación oficial panameña.
La visita oficial se desarrolla del 5 al 8 de octubre de 2026 y contempla reuniones de alto nivel y actividades orientadas a ampliar la cooperación entre Panamá y Vietnam en áreas como comercio, agricultura, logística, transporte marítimo, turismo, aviación, aduanas y seguridad.