Río Sixaola continúa crecido en Bocas del Toro: SINAPROC pide mantenerse alerta

A pesar de que las lluvias han disminuido en las últimas horas, el río Sixaola se mantiene crecido en Bocas del Toro , por lo que se coordinan recorridos de evaluación para determinar si existen posibles afectaciones en las comunidades cercanas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene el monitoreo de la situación y realizó un llamado a los residentes del cordón fronterizo a permanecer atentos ante cualquier cambio en las condiciones del río.

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La entidad también exhortó a los moradores a mantener especial vigilancia sobre los niños, debido al riesgo que representa acercarse a zonas donde los ríos y quebradas aún presentan un aumento de caudal.

SINAPROC mantiene monitoreo en Bocas del Toro

A pesar de que han disminuido las lluvias, el río Sixaola se mantiene acrecentado en Bocas del Toro, por lo que se cooordinan recorridos para evaluar posibles afectaciones.

El @Sinaproc_Panama hizo un llamado a quienes viven en el cordón fronterizo a mantenerse alerta y estar… pic.twitter.com/AoQ1Szw3EY — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2026

Las autoridades coordinan recorridos en el área para evaluar las condiciones y determinar si las lluvias registradas previamente provocaron afectaciones.

Aunque la intensidad de las precipitaciones ha disminuido, el nivel del río Sixaola continúa elevado, por lo que las autoridades recomiendan no bajar la guardia y mantenerse pendientes de los avisos oficiales.

En situaciones de aumento de caudal, SINAPROC recomienda evitar acercarse a ríos y quebradas, así como intentar cruzarlos cuando presenten condiciones peligrosas.