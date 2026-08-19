Río Sixaola continúa crecido en Bocas del Toro: SINAPROC pide mantenerse alerta

A pesar de que las lluvias han disminuido en las últimas horas, el río Sixaola se mantiene crecido en Bocas del Toro, por lo que se coordinan recorridos de evaluación para determinar si existen posibles afectaciones en las comunidades cercanas.
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La entidad también exhortó a los moradores a mantener especial vigilancia sobre los niños, debido al riesgo que representa acercarse a zonas donde los ríos y quebradas aún presentan un aumento de caudal.
SINAPROC mantiene monitoreo en Bocas del Toro
Las autoridades coordinan recorridos en el área para evaluar las condiciones y determinar si las lluvias registradas previamente provocaron afectaciones.
Aunque la intensidad de las precipitaciones ha disminuido, el nivel del río Sixaola continúa elevado, por lo que las autoridades recomiendan no bajar la guardia y mantenerse pendientes de los avisos oficiales.
En situaciones de aumento de caudal, SINAPROC recomienda evitar acercarse a ríos y quebradas, así como intentar cruzarlos cuando presenten condiciones peligrosas.