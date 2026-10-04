Marea Roja Deportes -  4 de octubre de 2026 - 16:51

Panamá vs. Ecuador: desde qué hora ver el partido de este lunes 5 de octubre

Panamá se enfrentará a Ecuador este lunes 5 de octubre por el tercer lugar de la Copa Kirin. El partido será transmitido EN VIVO por RPC TV.

Selección de Panamá en sugira asiática en Japón.

Selección de Panamá en sugira asiática en Japón.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Selección de Panamá se enfrentará a Ecuador este lunes 5 de octubre en el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin, que se disputa en Japón. El encuentro podrá verse EN VIVO por RPC TV, con la previa desde las 12:00 medianoche y el pitazo inicial a la 1:30 a.m., desde el Estadio Nacional de Tokio.

La novedad en el conjunto panameño fue la incorporación del atacante Josué Vergara a los entrenamientos del grupo, luego de superar las pruebas médicas realizadas el viernes.

¿Cómo llegan Panamá y Ecuador al partido?

Panamá llega al encuentro luego de caer 5-3 en la tanda de penales ante Nueva Zelanda, tras igualar 1-1 durante los 90 minutos del partido de semifinales.

Por su parte, Ecuador también perdió desde el punto penal después de empatar 0-0 frente a Japón en la otra semifinal, disputada en el Estadio Internacional de Yokohama. Panamá y Ecuador buscarán cerrar su participación en la Copa Kirin con una victoria y quedarse con el tercer lugar del torneo.

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