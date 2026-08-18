MEDUCA mantiene suspensión de clases este miércoles en Bocas del Toro y Ñö Kribo

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que se mantiene la suspensión de clases este miércoles 19 de agosto de 2026 en 193 centros educativos de la región de Ñö Kribo, en la comarca Ngäbe-Buglé, y de Bocas del Toro, debido a las condiciones climáticas y al riesgo para la comunidad educativa.

La medida comprende 172 centros educativos de la región de Ñö Kribo y otros 21 centros educativos de la región educativa de Bocas del Toro.

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Según el MEDUCA, la decisión responde a la saturación de los suelos, las crecidas de ríos y quebradas y la alerta amarilla emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

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¿Dónde se suspenden las clases este miércoles?

Comunicado | Se mantiene la suspensión de clases para este miércoles 19 de agosto en los 172 centros educativos de la región de Ñö Kribo, en la comarca Ngäbe Buglé.#SomosMeduca#ConPasoFirme pic.twitter.com/zWZUvaMeub — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) August 18, 2026

La suspensión de clases para este miércoles comprende:

172 centros educativos de la región de Ñö Kribo , en la comarca Ngäbe-Buglé.

, en la comarca Ngäbe-Buglé. 21 centros educativos de la región educativa de Bocas del Toro.

En total, son 193 centros educativos donde se mantiene la suspensión debido a las condiciones que representan un riesgo para estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa.

MEDUCA pide tomar medidas de prevención

El Ministerio de Educación recomendó a los directores de los centros educativos y a las autoridades regionales adoptar las medidas pertinentes ante situaciones fortuitas, de fuerza mayor o cualquier condición que pueda representar un riesgo para la seguridad de la comunidad educativa.

La entidad indicó que mantiene coordinación y comunicación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), SINAPROC, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y la Gobernación de la comarca Ngäbe-Buglé.

El objetivo es dar seguimiento a la evolución de las condiciones climáticas y adoptar las medidas necesarias de acuerdo con la situación.