Misión médica israelí llega a El Chorrillo con cinco especialistas y atención gratuita

Una misión médica israelí realiza esta semana una jornada de atención de salud dirigida a residentes de El Chorrillo , como parte de la cooperación entre Panamá e Israel.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, visitó este martes el Centro de Salud de El Chorrillo, donde destacó que la iniciativa representa un resultado concreto de los acuerdos de cooperación entre ambos países.

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“Esta es la diplomacia que impulsa el presidente Mulino: una diplomacia que no se queda solo en acuerdos, sino que se traduce en resultados concretos”, manifestó el canciller durante su visita. “Esta es la diplomacia que impulsa el presidente Mulino: una diplomacia que no se queda solo en acuerdos, sino que se traduce en resultados concretos”, manifestó el canciller durante su visita.

Martínez-Acha también señaló que el acuerdo de cooperación suscrito recientemente entre Panamá e Israel contempla áreas como salud, agricultura, biología, comercio, investigación y agua.

Cinco especialistas israelíes atenderán a pacientes

La jornada cuenta con la participación de cinco especialistas del Tel Aviv Sourasky University Medical Center, quienes permanecerán en Panamá hasta este viernes para brindar atención a pacientes de El Chorrillo.

La misión está integrada por:

Ronit Almog , ginecóloga obstetra y jefa de misión.

, ginecóloga obstetra y jefa de misión. Ido Laskov , ginecólogo obstetra.

, ginecólogo obstetra. Daniel Rabinovich , pediatra.

, pediatra. Dana Zvi Loberman , oftalmóloga.

, oftalmóloga. Nathanel Yaakob Sillam, optómetra.

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, agradeció a las autoridades panameñas que hicieron posible la jornada y destacó el trabajo conjunto entre la Embajada de Israel, la Cancillería, el Ministerio de Salud (MINSA) y el Despacho de la Primera Dama.

¿Qué servicios ofrece la jornada médica?

Como parte de la iniciativa, el Despacho de la Primera Dama habilitó dos unidades móviles equipadas para ampliar la atención preventiva y médica.

Los servicios incluyen:

Mamografía.

Audiometría.

Optometría.

Además de la atención a pacientes, la misión contempla un componente de intercambio profesional, mediante el trabajo conjunto entre los especialistas israelíes y médicos panameños para compartir conocimientos y experiencias clínicas.

Jóvenes israelíes también participan en la jornada

Durante su visita, el canciller Martínez-Acha agradeció al Gobierno de Israel y a los especialistas que participan en la misión, así como a los jóvenes israelíes que acompañan a los médicos en las labores de servicio comunitario.

La actividad busca convertir la cooperación bilateral en acciones concretas que beneficien directamente a la población.