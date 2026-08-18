IDAAN instalará 150 metros de tubería en Pueblo Nuevo y habrá trabajos durante un mes

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizará desde este miércoles 19 de agosto de 2026 trabajos de instalación de tubería en Hato Pintado, corregimiento de Pueblo Nuevo, como parte de las labores de mejoramiento del sistema de acueductos.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de un mes y se desarrollarán en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

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¿Dónde realizará los trabajos el IDAAN?

Las labores se llevarán a cabo en la calle 78 A Oeste de Hato Pintado, donde se instalarán aproximadamente 150 metros de tubería de PVC de 6 pulgadas.

Posteriormente, el IDAAN realizará una interconexión de 6 x 6 pulgadas entre las calles 78 A Oeste y Don Higinio Araúz.

IDAAN pide precaución a los conductores

Debido a la ejecución de estos trabajos, la institución solicitó a los conductores que circulen por el área manejar con precaución y respetar las señalizaciones instaladas en el sitio.

Los trabajos se desarrollarán durante aproximadamente un mes, por lo que los conductores deberán tomar las previsiones necesarias al transitar por este sector de Pueblo Nuevo.